البنك الدولى يطالب الدول العربية بتنويع الهياكل الاقتصادية ودعم القطاع الخاص

أحمد شوقىقال البنك الدولي إن زيادة التنافسية في العالم العربي تتطلب مجموعة من الإجراءات يأتي في مقدمتها تنويع الهياكل الاقتصادية ودعم القطاع الخاص.ووفق تقرير التنافسية في العالم العربي الصادر أمس عن البنك الدولي والمنتدى الاقتصادي العالمي؛ فإن تنويع الهياكل الاقتصادية ودعم مشاركة القطاع الخاص

أحمد شوقى

قال البنك الدولي إن زيادة التنافسية في العالم العربي تتطلب مجموعة من الإجراءات يأتي في مقدمتها تنويع الهياكل الاقتصادية ودعم القطاع الخاص.

ووفق تقرير التنافسية في العالم العربي الصادر أمس عن البنك الدولي والمنتدى الاقتصادي العالمي؛ فإن تنويع الهياكل الاقتصادية ودعم مشاركة القطاع الخاص هو أمر حيوي لدعم الاستدامة المالية والتصدي للفقاعات المفاجئة الناجمة عن تقلبات أسعار المواد الخام.

وأضاف أن هذين الإجراءين ضروريان لخلق مزيد من الرخاء المشترك في المنطقة.

وأوضح التقرير أن المنطقة العربية تواجه في الوقت الراهن مخاطر أخرى- منفصلة عن تلك الناتجة عن الصراعات في المنطقة- وهي ناتجة عن طبيعة الهياكل الاقتصادية الحالية في الدول العربية.

واستطرد أن البلدان الغنية بالموارد، يزداد فيها القلق بشأن الاستدامة المالية والفقاعات المحتملة للأصول في مواجهة صدمات أسعار الطاقة، وذلك في ظل الاعتماد المفرط على المواد الخام في ظل عدم وجود تنوع اقتصادي.

وأضاف التقرير أن هذه المخاوف أجبرت العديد من الدول العربية على اتباع سياسات تهدف إلى التوحيد المالي والسماح بدور أكبر للقطاع الخاص، بما في ذلك تمويل البنية التحتية.