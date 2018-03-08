البنك الدولى يشيد بالاكتشافات الجديدة وخطط قطاع البترول

نسمة بيومي وعمر سالمأكد طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، أن ما تحقق فى مصر خلال السنوات الأخيرة من تحسين لمناخ الاستثمار والعمل على زيادة معدلات النمو الاقتصادى أسهم في جذب الاستثمارات، خاصة فى قطاع البترول والغاز باعتباره المحرك الرئيسى فى عمليات التنمية.جاء ذلك خلال

نسمة بيومي وعمر سالم





أكد طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، أن ما تحقق فى مصر خلال السنوات الأخيرة من تحسين لمناخ الاستثمار والعمل على زيادة معدلات النمو الاقتصادى أسهم في جذب الاستثمارات، خاصة فى قطاع البترول والغاز باعتباره المحرك الرئيسى فى عمليات التنمية.

جاء ذلك خلال لقائه ريكاردو بوليتى الرئيس التنفيذي لإدارة شئون الطاقة بالبنك الدولى والوفد المرافق له، والذى تناول عددًا من الموضوعات المتعلقة بالمشروعات التى يموّلها البنك فى قطاع البترول والغاز، بالإضافة إلى مشروع تطوير وتحديث قطاع البترول.

وأشار الملا إلى أن المؤسسات العالمية، وعلى رأسها البنك الدولى، تُتابع باستمرار التطورات الإيجابية التي يشهدها الاقتصاد المصرى بصفة عامة، وقطاع البترول بصفة خاصة، وأن هناك تواصلًا مستمرًّا معه في ضوء الفرص الاستثمارية المتاحة بمختلف أنشطة صناعة البترول والغاز.

من جانبه أكد بوليتى أن مصر لديها الإمكانيات والموارد التى تؤهلها للمنافسة بقوة على جذب الاستثمارات الأجنبية وأنه كمتابع جيد للشئون المصرية لمس جدية الخطوات التي نفذتها الحكومة المصرية فى تحسين مناخ الاستثمار

وأشاد بما حققته مصر في مجال البترول والغاز الطبيعى، وعلى رأسها تنمية اكتشافات الغاز الطبيعى بالبحر المتوسط وإصلاح دعم الطاقة وانعكاسه على زيادة معدلات الاستثمار بقطاع البترول والغاز.

ونوه بوليتى بأن البنك الدولى يدعم بقوة مشروع تطوير وتحديث قطاع البترول الذى يسير بخطى جيدة لإنجازه وفق البرامج الزمنية المحددة.