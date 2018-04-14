البنك الدولى يدعم إستراتيجية تطوير التعليم بنصف مليار دولار

جهاد سالم صرح الإعلامي أحمد خيري المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، بأنه في إطار بروتوكول التعاون بين وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى ووزارة الاستثمار سوف يجتمع الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى مع قيادات البنك…

جهاد سالم

صرح الإعلامي أحمد خيري المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، بأنه في إطار بروتوكول التعاون بين وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى ووزارة الاستثمار سوف يجتمع الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى مع قيادات البنك الدولى خلال المشاركة فى اجتماعات الربيع الأسبوع المقبل.

وأكد شوقي في تصريحاته، أن المجلس التنفيذى للبنك الدولي وافق بالإجماع على دعم تنفيذ الاستراتيجية الوطنية الشاملة لتطوير التعليم قبل الجامعى، بقيمة نصف مليار دولار وهو ما يعد أضخم دعم للعملية التعليمية وتطوير العنصر البشري فى مصر.

وأوضح أن قرار البنك الدولى يعكس مستوى التعاون غير المسبوق مع مصر، حيث يجسد الدعم الكامل من جانب المؤسسة التمويلية الدولية لعملية إصلاح وتطوير التعليم كمحور رئيسى من محاور التنمية الاقتصادية والاجتماعية الشاملة فى مصر، والذى يحظى بأولوية لدى الرئيس عبد الفتاح السيسى فى إطار حرصه على تحقيق الاستثمار الأمثل للموارد البشرية التى تذخر بها مصر، وبما يصب فى صالح رفع مستويات التنافسية والإنتاجية.

وذكر أن الدعم المقدم من البنك يأتى فى توقيت بالغ الأهمية، حيث يدعم بشكل مباشر استراتيجية تطوير التعليم التى ناقشتها مؤخراً الحكومة المصرية، والتى تستهدف تحقيق نقلة نوعية وشاملة لمنظومة التعليم وبما يتناسب مع أحدث النظم التعليمية المعمول بها دولياً.

وكشف الوزير أن الدعم التنموى المقدم من البنك الدولى لتطوير التعليم قبل الجامعى سيركز على عدة محاور رئيسية، أهمها تحسين منظومة التعليم فى مرحلة الطفولة المبكرة، وتنمية مهارات وقدرات المعلمين، وتطوير وسائل التدريس للطلاب، وتكثيف استخدامات التكنولوجيا الحديثة فى العملية التعليمية، ووضع نظم متقدمة وفعالة للتقييم والمتابعة من أجل ضمان التطوير المستمر لأداء منظومة التعليم فى مصر.

وأشار إلى أن الدعم المقدم من البنك الدولي يأتي في إطار التعاون البناء بين الحكومة المصرية والبنك الدولي لدعم المشروعات التنموية فى جميع القطاعات.

كما أضاف أنه يتطلع للاجتماع مع البنك والتوقيع على اتفاقية دعم تطوير التعليم، وذلك خلال مشاركته فى اجتماعات الربيع بواشنطن الأسبوع المقبل.