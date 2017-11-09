البنك الدولى: مصر نجحت فى توفير فائض نسبى من الطاقة

سمر السيد: قال أشيش كانا، كبير خبراء الطاقة بالبنك الدولي في مصر واليمن، إن الحكومة المصرية نجحت فى توفير فائض نسبى فى قطاع الطاقة، وأصبح بإمكان قطاع الصناعة العمل فى ظل وجود طاقة كافية. وأضاف لـ "المال"، أن عمل البنك مع الحكومة يتلخص فى التأكد من عدم وجود نقص فى قطاع الطاقة ككل، مشيراً إلى

سمر السيد:

قال أشيش كانا، كبير خبراء الطاقة بالبنك الدولي في مصر واليمن، إن الحكومة المصرية نجحت فى توفير فائض نسبى فى قطاع الطاقة، وأصبح بإمكان قطاع الصناعة العمل فى ظل وجود طاقة كافية.

وأضاف لـ “المال”، أن عمل البنك مع الحكومة يتلخص فى التأكد من عدم وجود نقص فى قطاع الطاقة ككل، مشيراً إلى أن مصر تركز حالياً على حصول المستهلكين على خدمات جيدة، وتخفيف الأعباء عن كاهل الاقتصاد.

وأكد أن البنك يدعم الحكومة من خلال تحسين قدراتها المؤسساتية، مشيرا إلى أن مصر لا تحتاج تمويلا لمشروعات، بقدر ما تحتاج لأن تكون أكثر جاذبية للاستثمار.

كانت مؤسسة التمويل الدولية، عضو مجموعة البنك الدولى، قد أعلنت نهاية أكتوبر الماضى، توفير حزمة من القروض بقيمة 653 مليون دولار، لتمويل بناء 13 محطة للطاقة الشمسية، بالقرب من مدينة أسوان، بقدرة 752 ميجاوات، لخدمة أكثر من 350 ألف عميل من السكان، و6 ألاف وظيفة أثناء أعمال الإنشاء.

