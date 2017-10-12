البنك الدولى للمال: السيسى أخبرنا برغبته فى تنفيذ إصلاحات ضخمة

هاجر عمران :أعلن جيم يونج كيم، رئيس مجموعة البنك الدولى، بأن الرئيس عبد الفتاح السيسى، أخبره حينما تولى المسئولية فى 2013، برغبة مصر فى تنفيذ إصلاحات ضخمة، مشيرا إلى أن الكثير من الأموال كانت تنفق على دعم الطاقة، بنسبة بلغت 6.6% من إجمالى الناتج المحلى الإجمالى، وهو رقم أكبر مما ينفق على التعل



هاجر عمران :



أعلن جيم يونج كيم، رئيس مجموعة البنك الدولى، بأن الرئيس عبد الفتاح السيسى، أخبره حينما تولى المسئولية فى 2013، برغبة مصر فى تنفيذ إصلاحات ضخمة، مشيرا إلى أن الكثير من الأموال كانت تنفق على دعم الطاقة، بنسبة بلغت 6.6% من إجمالى الناتج المحلى الإجمالى، وهو رقم أكبر مما ينفق على التعليم والصحة.



وأضاف “كيم” فى تصريحات لـ “المال” على هامش المؤتمر الصحفى الذى عقده اليوم، فى العاصمة الأمريكية واشنطن، فى إطار الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولى، أن الحكومة المصرية وفرت الكثير من الأموال عندما قامت بتقليل دعم الطاقة، مشيرا إلى أن النمو الاقتصادى سيصل إلى 4.7% فى العام المالى الحالى.

وأشار إلى أن البنك مستمر فى مساندة مصر، والإصلاحات التى تنفذها، والتى تشمل إلغاء الدعم، ومراجعة السياسات الاقتصادية، وتابع أن الإصلاحات شجعت المستثمرين والمؤسسات المالية على دخول السوق المصرية، مشيرا إلى أن نحو 15 مستثمرا ماليا جديدا يستثمرون بها حاليا.



وأكد أن الإصلاحات تعمل على توفير الأموال للاستثمار فى البشر، وتحسين الخدمات الاجتماعية، وهو أمر بالغ الأهمية، ليس فقط لمصر، ولكن للمنطقة بوجه عام، وأضاف أن ما نفعله حالياً هو الانخراط بشكل أكبر فى مساندة مصر، والقطاع الخاص.

