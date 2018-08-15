البنك الدولى: رغم الإصلاح.. تنافسية الاقتصادات العربية كما هى قبل 10 سنوات

أحمد شوقىقال تقرير التنافسية في العالم العربي إن تنافسية الاقتصادات العربية مجتمعة لم تتغير على مدار العقد المنصرم؛ حيث لا تزال المنطقة متأخرة ببعض المجالات؛ رغم الجهود المكثفة الرامية إلى الإصلاح وزيادة الاستثمارات بغرض تحسين تنافسية هذه الاقتصادات.ووفق التقرير الصادر عن مجموعة البنك الدولي وا

أحمد شوقى

قال تقرير التنافسية في العالم العربي إن تنافسية الاقتصادات العربية مجتمعة لم تتغير على مدار العقد المنصرم؛ حيث لا تزال المنطقة متأخرة ببعض المجالات؛ رغم الجهود المكثفة الرامية إلى الإصلاح وزيادة الاستثمارات بغرض تحسين تنافسية هذه الاقتصادات.

ووفق التقرير الصادر عن مجموعة البنك الدولي والمنتدى الاقتصادي العالمي؛ فإن المنطقة العربية تعد أقل تنافسية من شرق آسيا وأوروبا؛ لكنها أفضل من أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي وجنوب آسيا وأفريقيا جنوب الصحراء الكبرى.

ويشير التقرير إلى أن العالم العربي يتكون من مجموعة من الاقتصادات المتنوعة للغاية، والتي تشمل بعض أغنى بلدان العالم، والبلدان متوسطة الدخل ذات الهياكل الاقتصادية المتنوعة، والبلدان المتأثرة بالصراعات حيث يصعب عليها تلبية حتى الاحتياجات الأساسية.

واستطرد التقرير: نتيجة لذلك؛ تحتوى المنطقة على بعض الاقتصادات الأكثر تنافسية في العالم، مثل الإمارات العربية المتحدة وقطر والمملكة العربية السعودية، والتى احتلت المراكز الـ 17 و25 و30 على التوالى من بين 137 دولة، بالإضافة إلى عدد من الدول – مثل العراق وليبيا وسوريا – حيث أدت الهشاشة والصراع والعنف إلى منع جمع البيانات اللازمة لحساب المؤشر.

ويضيف: هناك أيضا اختلافات كبيرة بالنظر إلى تطور القدرة التنافسية خلال العقد الماضي في كل دولة حدة؛ ففي حين حققت البحرين وعمان والإمارات العربية المتحدة مكاسب ملحوظة؛ تراجعت القدرة التنافسية إلى أقصى حد في المغرب والجزائر ولبنان، كما تراجعت في ليبيا وسوريا قبل أن يجعل الصراع هناك تقدير تنافسيتها أمرًا مستحيلاً.