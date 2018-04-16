البنك الدولى: تحسن ملحوظ فى معدلات نمو الاقتصاد المصرى

متابعات قال البنك الدولى، اليوم الإثنين، إن معدلات نمو الاقتصاد المصرى شهدت تحسنا ملحوظا فى الفترة الحالية.ووفق ما نقلته وكالة أنباء الشرق الأوسط، أرجع البنك فى تقرير "المرصد الاقتصادى"، الذى تصدره إدارة منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا التابعة لمجموعة البنك الدولى عن المنطقة، هذا النمو

متابعات

قال البنك الدولى، اليوم الإثنين، إن معدلات نمو الاقتصاد المصرى شهدت تحسنا ملحوظا فى الفترة الحالية.

ووفق ما نقلته وكالة أنباء الشرق الأوسط، أرجع البنك فى تقرير “المرصد الاقتصادى”، الذى تصدره إدارة منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا التابعة لمجموعة البنك الدولى عن المنطقة، هذا النمو إلى زيادة تحويلات المصريين العاملين فى الخارج، إضافة إلى ارتفاع عائدات قطاع السياحة، ونمو حركة الصادرات.

ونوه البنك بأن تعافى الاقتصاد المصرى سيدفع معدل النمو فى الدول المستوردة للبترول فى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا إلى نحو 4% فى المتوسط فى الفترة من 2018 إلى 2020.