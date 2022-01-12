بنـــوك

البنك الدولى : تحسن الطلب الخارجي وتوسع قطاع التكنولوجيا يرفعان نمو الاقتصاد المصري إلى 5.5%

العالم المالى الحالى
سمر السيد 4:41 م, الأربعاء, 12 يناير 22 4:41 م, الأربعاء, 12 يناير 22

شارك الخبر مع أصدقائك

أكد البنك الدولي ، أن الآفاق المستقبلیة للبلدان المستوردة للنفط تحسنت على الأمد القصیر، متوقعاً أن ینمو الناتج المحلي الإجمالي لمصر بنسبة 5.5% في العام المالي الجاري 2021/ 2022 بفضل تحسن الطلب الخارجي من الشركاء التجاريين الرئيسيين ، وتوسع قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات ، وقطاعات استخراج الغاز والتحسينات التدريجية لقطاع السياحة.

اقرأ أيضا  توابع «مصر القابضة للتأمين» تستحوذ على 37.7% من إجمالى أقساط السوق فى 2021

وتنبأ البنك الدوليى في تقرير الآفاق الاقتصادية العالمية، بأن يبلغ معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي لمصر في العامين الماليين  20221/ 2022 و 2022/ 2023 نحو 5.5% مقابل 3.3% قدرها عن العام المالي الماضي 2020/2021.

بينما كان قد سجل معدل النمو 3.6% في العام المالي 2019/ 2020 ، و5.6% في العام 2018/ 2019.

اقرأ أيضا  رويترز: الليرة اللبنانية تخسر 15% فى 11 يوما وتسجل 33 ألفا مقابل الدولار

وبحسب التقرير ، شهدت منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تعافياً اقتصادياً قوياً في النصف الثاني للعام الماضي 2021 عاد خلالها الناتج إلى مستوياته التي كانت سائدة قبل جائحة كورونا في بعض الاقتصادات.

وتفاوت الأداء الاقتصادي بين بلدان المنطقة بسبب الاختلافات في شدة الجائحة وآثارها.

وأضاف التقرير أن اقتصاد مصر شهد نمواً بمعدل أسرع مما كان متوقعاً في السنة المالية 2020/ 2021 بفضل قوة الاستهلاك والتحويلات المالية المتزايدة للمغتربين واحتواء التضخم بالمقارنة باتجاهاته السابقة في السنوات السابقة في السنوات الأخيرة.

اقرأ أيضا  سعر الريال السعودي اليوم الثلاثاء 11-1-2022 أمام الجنيه
الأوسمةالأوسمة

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »
بقلم سمر السيد

محررة بقسم الاستثمار والنقل حاصلة على بكالوريوس العلوم السياسية من كلية الاقتصاد والعلوم السياسية جامعة القاهرة عام 2009، التحقت للعمل بالجريدة، أكتوبر عام 2010، بدأت العمل فى قسم الاستثمار والنقل وتخصصت فى تغطية الأخبار المرتبطة بوزارة النقل، وفى مرحلة لاحقة، كُلفت بملف أخبار وزارة الخارجية و السفارات الأجنبية في مصر، وكافة المؤسسات الدولية كصندوق النقد الدولي والبنك الدولى، والهيئات التمويلية العالمية الأخرى.

ملف الكاتب سمر السيد

اقرأ أيضاً

سعر الريال السعودي اليوم يواصل الاستقرار بنهاية التعاملات في البنوك وشركات الصرافة

فاطمة إمام 4:39 م, الأربعاء, 12 يناير 22

بنك مصر يحصل على وديعة مساندة بقيمة 2.275 مليار جنيه خلال أول 9 أشهر من 2021

‫محمود الصباغ‬‎ 4:39 م, الأربعاء, 12 يناير 22

الاستقرار يسيطر على سعر الدينار الكويتي بنهاية التعاملات في البنوك

فاطمة إمام 4:30 م, الأربعاء, 12 يناير 22

بنك مصر: 560 مليار جنيه قروضًا وتسهيلات نهاية سبتمبر

‫محمود الصباغ‬‎ 4:19 م, الأربعاء, 12 يناير 22

سعر اليورو اليوم يرتفع بنهاية التعاملات في البنوك وشركات الصرافة

فاطمة إمام 4:19 م, الأربعاء, 12 يناير 22

تباين أسعار العملات اليوم بنهاية التعاملات في البنوك وشركات الصرافة

فاطمة إمام 4:16 م, الأربعاء, 12 يناير 22