البنك الدولى: الديون المرتفعة للدول والشركات تثير القلق

- الرئيسة التنفيذية: ارتفعت إلى 164 تريليون دولار عالمياً بسبب 10 سنوات من الفائدة المنخفضة إعداد – عبدالغفور أحمد محسنحذرت كريستينا جورجيفا، الرئيسة التنفيذية للبنك الدولى، من أن الديون العالمية أصبحت مصدراً كبيراً للقلق، فى ظل انتشار تشديد السياسة النقدية عالمياً بعد فترة طويل

– الرئيسة التنفيذية: ارتفعت إلى 164 تريليون دولار عالمياً بسبب 10 سنوات من الفائدة المنخفضة

إعداد – عبدالغفور أحمد محسن

حذرت كريستينا جورجيفا، الرئيسة التنفيذية للبنك الدولى، من أن الديون العالمية أصبحت مصدراً كبيراً للقلق، فى ظل انتشار تشديد السياسة النقدية عالمياً بعد فترة طويلة من سياسة التوسع النقدى.

وقالت فى مقابلة مع تلفزيون بلومبرج، إنه بعد عقد من أسعار الفائدة المنخفضة، ارتفعت ديون الدول والشركات فى العديد من الأماكن إلى مستوى مذهل بلغ 164 تريليون دولار، ومع ارتفاع أسعار الفائدة لابد من الاهتمام أكثر بمدى القدرة على تحمل تكاليف هذه الديون.

وتتعرض البنوك المركزية فى جميع أنحاء العالم لضغوط تضطرها لمجاراة توجه بنك الاحتياط الفيدرالى (المركزى الأمريكي)، الذى يرفع أسعار الفائدة بشكل أسرع من التوقعات، ما يضيف ضغوطًا على الأسواق الناشئة والاقتصادات النامية.

وقالت جورجيفا إنه لا تزال هناك حاجة كبيرة إلى إجراء تغييرات فى السياسات الهيكلية، والتعامل مع موجات مناهضة العولمة، خاصة أن صناع السياسة فى معظم الاقتصادات لم يتخذوا إجراءات احترازية كافية خلال الفترة الطويلة الماضية التى شهدت انخفاضاً فى تكاليف الاقتراض.

وتابعت: لا لم نعد نرى عديداً من البلدان التى تطمح للاستفادة من فترة النموالاقتصادى القوية حاليا من أجل تنفيذ إصلاحات هيكلية، ونصيحتنا لتلك الدول: لا تنتظروا فإن فترات الرخاء قد لا تدوم.. وهى عادة لا تدوم إلى الأبد.

يُشار إلى أن ديون العالم بما فيها الديون العائلية (الاستهلاكية والرهن العقاري)، قفزت إلى 237 تريليون دولار فى الربع الأخير من 2017، وفقاً لحسابات معهد التمويل الدولى فى واشنطن، وهو رقم أكبر بنحو70 تريليون دولار مقارنة بالفترة ذاتها منذ 10 سنوات.

وقالت جورجيفا إن على الدول أن تلقى نظرة جادة وفاحصة لمدى قدرتها على تحمل تكاليف المشاريع التى تقوم بها، بما فى ذلك مشاريع البنية التحتية، وسط أسعار فائدة منخفضة إلى حد ما، كما حذرت من مشكلة «الفيل الأبيض« (مصطلح يشير إلى المشاريع باهظة التكلفة والصيانة والتى قد لا تحقق عائداً يتناسب مع تكلفتها)، وقالت إن البنك الدولى يبذل جهودا حثيثة لجذب المستثمرين إلى مشاريع ثنائية التمويل بين الحكومة والقطاع الخاص.

وأوضحت من جهة أخرى أن البنك الدولى يشعر بالقلق من تأثير الحمائية التجارية بين الدول على ثقة المستثمرين، وقالت إن الصراع التجارى بين الولايات المتحدة والصين، نتج عنه بعض «الغموض وعدم اليقين«، لكن ومع وجود اقتصاد عالمى قوى حتى الآن “من المبكر التنبؤ بنتائج هذا الصراع”.

وقالت إنه مع وجود %55 من سكان العالم يعيشون فى المدن، يجب إيلاء المزيد من الاهتمام لتوفير الوظائف والحماية الاجتماعية لفقراء الحضر، وقالت إن عدد السكان يزيد بشكل أسرع من قدرة المدن على استيعابهم، خاصة من ناحية البنية التحتية والوظائف.

وأضافت أن التقدم الذى أحرزته الصين فى الاستثمار المحلى «مشجع«، لكنها أوصت بالمزيد من الاهتمام لضمان ألا تؤدى استثمارتها فى الخارج إلى تفاقم الديون.