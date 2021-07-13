البنك التجاري يقفز بأرباحه 22% إلى 6.1 مليار جنيه خلال 6 شهور

حقق البنك التجاري الدولي – مصر صافي ارباح مجمعة بلغت 6.09 مليار جنيه خلال النصف الاول من 2021 بنسبة نمو 22%، عن الفترة المماثلة من 2020، وذلك بعد خصم ضرائب الدخل.

وأشارت القوائم المالية المجمعة المرسلة للبورصة اليوم الثلاثاء إلى أن البنك سجل ارباحاً بقيمة 8.66 مليار جنيه قبل ضرائب الدخل مقارنة مع 7.54 مليار جنيه عن نفس الفترة من 2020.

وذكرت القوائم المالية أن البنك التجاري سجل ايرادات مجمعة قدرها 12.62 مليار جنيه مع ثباتها مقارنة بنفس الفترة من العام السابق مصحوبة بانخفاض صافي الدخل من العائد بنسبة 6%.

وارتفع صافي الدخل بخلاف العائد بنسبة 438 % كما ارتفعت نسبة المصروفات إلى الايرادات بنسبة % لتسجل 22.7%.

واوضح البيان المرسل إلى البورصة أن البنك سجل نموا في محفظة القروض بنسبة 11%، كما شهدت الودائع زيادة بنسبة 21%، ونسبة القروض إلى الودائع 38.8%.

وسجلت نسبة القروض الغير منتظمة لاجمالي القروض 5.69%، كما سجل معدل التغطية 204%، كما بلغت المخصصات 1.02 مليار جنيه مقارنة مع 2.26 مليار جنيه الفترة المماثلة من 2020.

يذكر ان نتائج أعمال البنك التجاري الدولي قد أظهرت تسجيله صافى ربح قدره 10.2 مليار جنيه خلال العام المالى المنتهى ديسمبر 2020 مقارنة بنحو 11.8 مليار جنيه فى عام 2019.

وكشفت النتائج استقرار عوائد البنك التجاري الدولي من القروض والإيرادات المشابهة عند 42.1 مليار جنيه خلال 2020 مقارنة بنحو 42.6 مليار جنيه خلال 2019.

ويصنف خبراء التحليل المالى سهم البنك باعتباره أكبر سهم قيادى فى البورصة لاستحواذه وحده على 40% من الأسهم المدرجة على المؤشر الرئيسى EGX30.

ويعبر المؤشر الرئيسى عن ثلاثين شركة كبرى من بين 275 شركة مدرجة يعبر عنهم مؤشرات أخرى متوسطة وصغيرة.

ويسيطر المتعاملون الأجانب على نسبة كبيرة من أسهم البنك التجارى الدولى المتداولة فى البورصة المصرية، ولدى البنك شهادات ايداع دولية مدرجة فى بورصة لندن.

وتعد شركة فاير فاكس القابضة للخدمات المالية “الكندية” المساهم الأكبر فى البنك بنسبة 6.55% من الأسهم عبر عدة صناديق اسثتمار عاملة فى مجال التأمين، بينما تبلغ نسبة الأسهم الحرة فى البورصة 93.45%.

ورفع البنك الأهلى المصرى حصته فى التجارى الدولى بشكل مباشر وغير مباشر خلال السنوات الماضية لتصل إلى 7.98% (تعادل 118 مليون سهم) وفقا لآخر إفصاح هيكل ملكية مرسل للبورصة فى 13 يناير الماضى.

وتستحوذ عدة صناديق استثمار أجنبية على حصص صغيرة مفتتة فى البنك، أبرزها صناديق” إى.أى.أم إنفسيكو ” التى رفعت حصتها فى أغسطس الماضى من 4.92% إلى 5.008%.