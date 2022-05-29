البنك التجاري القطري : لا مانع من إصدار سندات خضراء تمول مشروعات صديقة للبيئة

قال جوزيف أبراهام الرئيس التنفيذي للبنك التجاري القطري – في مؤتمر في الدوحة اليوم الأحد – إن مصرفه حريص على إصدار سندات خضراء إذا كان بإمكانه ضمان أن تُستخدم في مشروعات تمتثل تماما لمعايير التأهل البيئي، بحسب وكالة رويترز.

وأوضح أبراهام أن الكثير من أموال المستثمرين متاح، وأعتقد أنه إذا كنت مؤسسة ذات مصداقية تتمتع بسجل حافل يعتد به وبالإدارة الرشيدة، فسيكون سندك تلقائيا فعالا.

رئيس البنك: الجهات التنظيمية وسوق الأوراق المالية حريصة على الأمور البيئية والاجتماعية والحوكمة

وأضاف أن الجهات التنظيمية في قطر وسوق الأوراق المالية حريصة على الأمور البيئية والاجتماعية والحوكمة، كما تحرص إدارة البنك التجاري القطري ومجلس إدارته على تحسين معايير الحوكمة الخاصة بالبنك.

أرباح التجارى القطرى تنمو 17% فى الربع الأول

وارتفعت أرباح “البنك التجاري القطري”، ثالث أكبر البنوك القطرية حجما ، إلى 702.3 مليون ريال (0.17 ريال/ للسهم) بنهاية الربع الأول 2022، بنسبة ارتفاع قدرها 17% قياساً بأرباح نفس الفترة من عام 2021.

ويعود سبب ارتفاع أرباح الفترة الحالية إلى ارتفاع صافي الإيرادات التشغيلية بنسبة 14% لتصل إلى 1327.1 مليون ريال مقابل 1160.8 مليون ريال خلال الفترة نفسها من العام السابق، بالإضافة إلى ارتفاع استرداد انخفاض في قيمة الموجودات المالية بقيمة 37.3 مليون ريال مقابل استرداد انخفاض بقيمة 2.7 مليون ريال تم تسجيلها خلال نفس الفترة من العام 2021.

كما يعود إلى ارتفاع حصة في نتائج الشركات الزميلة والترتيب المشترك بنسبة 70 % مقارنة بنفس الفترة من العام السابق.

أرباح البنك التجاري القطرى تقفز بنسبة 77 % على أساس سنوي

وقفزت أرباح البنك التجاري القطرى بنسبة 77 % على أساس سنوي لتصل إلى 2.3 مليار ريال قطري (622 مليون دولار) في عام 2021 نتيجة تراجع تكلفة التمويل ونمو الايرادات من الفوائد والاستثمارات المالية.

وارتفع إجمالي إيرادات الفوائد بنسبة 6 % نتيجة نمو محفظة القروض، رافقه انخفاض في مصاريف التمويل بنسبة 10% لتسجل 2.3 مليار ريال في 2021 بسبب انخفاض متوسط أسعار الفائدة.

ونتيجة ذلك، ارتفع صافي ايرادات الفوائد بنسبة 19.4% ليسجل 3.7 مليارات ريال، كما تحسن هامش صافي ايرادات الفوائد بنحو 7 نقاط مئوية ليبلغ 62 %.

نمو ودائع العملاء بنسبة 8.1 %

وساهمت الزيادة في أسعار النفط والغاز فى ارتفاع ودائع العملاء بنسبة 8.1 % لتسجل 82 مليار ريال في العام 2021 مع نمو في الودائع لأجل بشكل أساسي والودائع الجارية والادخارية بشكل ثانوي.

كما سجلت محفظة القروض والسلف ارتفاعا بنسبة 1.3% على أساس سنوي لتبلغ 98 مليار ريال في العام المنصرم نتيجة زيادة الطلب على تمويل قطاع الخدمات التجارية والقطاع العام في ظل استمرار الاستثمار في البنیة التحتية تحضیرا لإستضافة بطولة كأس العالم لكرة القدم لعام 2022، وتراجعت نسبة القروض إلى الودائع بمقدار 8 نقاط مئوية مما يمثل تحسنا في السيولة.

وكان المصرف قد عمد إلى إصدار سندات بقيمة 1.8 مليار ريال قطري في العام الماضي ويعتبر هذا الإصدار أحد أكبر العمليات التي تجريها مؤسسة مالية على مستوى المنطقة، كما رافق ذلك إصدار ثان بقيمة 2.5 مليار ريال لزيادة السيولة وتعزيز المتانة المالية ومواصلة النمو.