البنك التجاري الدولي CIB ينظم 5 جلسات نقاشية ضمن فعاليات قمة المناخ COP27

ينظم البنك التجاري الدولي CIB خمس جلسات نقاشية، ضمن فعاليات قمة المناخ COP27 بشرم الشيخ، من أجل ترسيخ التمويل المستدام لمقاومة تغيير المناخ.

جلسات البنك التجاري الدولي CIB

وتنطلق الجلسات تحت عناوين مختلفة، على رأسها في التحالف المصرفي لخفض صافي انبعاثات الكربون إلى الصفر التابع للأمم المتحدة من الإلزام إلى النمو والتنمية بإفريقيا، ودور المؤسسات المالية في خطة خفض الانبعاثات الكربونية لدى القطاعات الاقتصادية، بالإضافة إلى ابتكار أدوات مالية لتمويل المناخ، وكيفية طرح رؤية ومنهج جديد لتمويل التكيف مع المناخ التعليم من أجل التنمية المستدامة.