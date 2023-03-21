البنك التجاري الدولي يُفوض مجلس إدارته في إصدار سندات اسمية أو قروض مساندة

فوّض البنك التجاري الدولي مجلس إدارته في إصدار أدوات مالية في صورة سندات اسمية أو قروض مساندة؛ وذلك بهدف تمويل مختلف نشاطات البنك.

وتبلغ القيمة الإجمالية لهذه السندات أو القروض المساندة، حسب قرارات الجمعة العامة غير العادية، مليار دولار أمريكي أو ما يعادلها بالعملات الأجنبية أو الجنيه المصري، على أن تصدر في شريحة واحدة أو عدة شرائح من خلال طرح عام أو خاص سواءً محليًا أو من خلال الأسواق العالمية.

ويفوض

مجلس إدارته في تحديد موعد الإصدار وكافة الشروط الأخرى المتعلقة به، وكذلك تعديل أي شرط من الشروط وفقًا لمتطلبات الجهات الرقابية أو الإدارية.ويحق لمجلس إدارة البنك التجاري الدولي اتخاذ كافة الإجراءات والخطوات المتعلقة بالإصدار خلال الثلاث سنوات التالية لقرار الجمعية العامة غير العادية وفقًا لأحكام القانون 159 لسنة 1981م للشركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة ولائحته التنفيذية وأحكام قانون سوق رأس المال رقم 59 لسنة 1992 ولائحته التنفيذية.