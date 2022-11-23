البنك التجاري الدولي يناقش رقمنة بيانات المسئوليات المجتمعية والبيئية والحوكمة

أدار البنك التجاري الدولي (CIB) – أكبر بنك قطاع خاص في مصر – جلسة نقاشية بعنوان التحول الرقمي للبيانات المتعلقة بالمسئوليات المجتمعية والبيئية والحوكمة، وتناولت الجلسة الدور الذي تلعبه مبادرات التحول الرقمي للبيانات لتعزيز التكامل بين المؤسسات المالية في مختلف أنحاء العالم فيما يتعلق بالمسئوليات المجتمعية والبيئية والحوكمة. وقد حرص البنك التجاري الدولي على اقتناص فرصة تركيز المؤتمر على تنفيذ المبادرات الابتكارية التي تخدم القضايا المناخية، من أجل تسليط الضوء على “رقمنه بيانات المسئوليات المجتمعية والبيئية والحوكمة، باعتبارها أحد أهم الأدوات غير المستغلة التي تخدم بصورة مباشرة الأهداف المناخية.

دعم ممارسات ومعايير الاستدامة



أدارت الحلقة النقاشية نيفان مرتجي، رئيس مجموعة المؤسسات المالية لمنطقة شمال افريقيا بمؤسسة التمويل الدولية (IFC)، وشملت الحلقة نخبة من المتحدثين، من بينهم الدكتورة داليا عبد القادر رئيس قطاع التمويل المستدام بـ CIB، و المهندس عمرو الرفاعي رئيس قطاع تصميم الحلول الابتكارية للمؤسسات بـ CIB، والمهندسة وسام أمين، المدير المساعد بقطاع تصميم الحلول الابتكارية للمؤسسات وهندسة البيانات بـ CIB، و مارك مستاف رئيس المنصة الرقمية للتحول إلى مستقبل خال من الانبعاثات الكربونية بشركة أتوس، وباسم فايق الشريك والعضو المنتدب بمجموعة بوسطن – مصر للخدمات الاستشارية ، و جوليا ديبيرنارديني الشريك المؤسس والعضو المنتدب لمؤسسة نموذج قياس الأثار المشتركة.

وخلال الحلقة النقاشية، استعرضت داليا عبد القادر مبادرات المسئوليات المجتمعية والبيئية والحوكمة التي يتبناها البنك التجاري الدولي ، وقالت إن منظومة جمع ومعالجة وتحليل البيانات تمثل ركيزة محورية لسياسة وإستراتيجية التمويل المستدام بـ” CIB” حيث توفر تلك المنظومة الأسس اللازمة لدعم ممارسات ومعايير الاستدامة التي يلتزم بها البنك.

وأوضحت أن المنصة الرقمية المتكاملة بالبنك التي يجري من خلالها التحويل الرقمي لكل ما يتعلق بالمسئوليات المجتمعية والبيئية والحوكمة تتيح له التقييم الدقيق للانبعاثات الكربونية، و رفع مستويات دقة البيانات و بالتالي الحفاظ علي سرعة إصدار التقارير.

ولفتت عبد القادر إلى أن الهدف الرئيسي للبنك من هذه المنصة المتمثل في ابتكار حلول رقمية قوية ، يمكن نشرها في جميع المؤسسات المالية الأفريقية بالتعاون مع الشركاء الإستراتيجيين للبنك في جميع أنحاء أفريقيا باعتبارها الطريق الأمثل لدمج معايير وممارسات الاستدامة في جميع أنشطة وعمليات المؤسسات المالية الأفريقية.

من جانبها، عرضت جوليا ديبيرنارديني خلال الحلقة النقاشية تجربتها في التعاون مع المؤسسات المصرفية من أجل تعزيز منظومة المسئوليات المجتمعية والبيئية والحوكمة.

وأشارت إلى أن مؤسسة نموذج قياس الأثار المشتركة، عقدت شراكة إستراتيجية مع الشركة العالمية من أجل محاسبة الكربون، المعنية بوضع المعايير العالمية لقياس الكربون بالمؤسسات المالية، وتقوم مؤسسة نموذج قياس الأثار المشتركة بموجب هذه الشراكة الإستراتيجية بالتعاون مع مؤسسات التمويل التنموي الدولية وبنوك التنمية متعددة الأطراف لتقديم الاستشارات الفنية اللازمة للمؤسسات المالية العاملة في الاقتصادات الناشئة الراغبة في القياس الفعّال لبصمتها الكربونية.

وأعربت جوليا ديبيرنارديني عن سعادتها بالتعاون مع البنك التجاري الدولي لتعزيز مبادرتها للتحول الرقمي لبيانات المسئوليات المجتمعية والبيئية والحوكمة.

ومن جانبه، أكد عمرو الرفاعي الأهمية الكبيرة للتحويل الرقمي من أجل الارتقاء بالبنية المعلوماتية بالمؤسسات المالية، وأوضح أن جني أي مؤسسة لثمار البيانات القوية التي تمتلكها يتطلب رقمتنها لتتحول إلى معلومات دقيقة عالية القيمة. بينما أشارت وسام أمين الي الأهمية الكبيرة لتعزيز كفاءة معالجة وتحليل بيانات المسئوليات المجتمعية والبيئية والحوكمة، مشيرًة إلى أن هذه البيانات بمثابة البذرة النباتية التي سيؤدي تحويلها الرقمي إلى طرح أشجار مثمرة بالمعلومات المفيدة.

وشدّد مارك خلال الحلقة النقاشية على ضرورة تسريع وتيرة الاتجاه العالمي للتحول الرقمي لبيانات المسئوليات المجتمعية والبيئية والحوكمة، وأكد أن تقليل الانبعاثات الكربونية أصبحت حاجة ملحة لدى الجميع، ومن ثمّ ينبغي اتخاذ الخطوات الصحيحة لقياس تلك الانبعاثات.