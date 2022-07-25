البنك التجاري الدولي يقفز بأرباحه إلى 7.7 مليار جنيه في ستة أشهر

أظهرت أحدث نتائج أعمال مجمعة البنك التجاري الدولي – مصر، ارتفاع صافى أرباحه إلى 7.7 مليار جنيه خلال النصف الأول المنتهى يونيو الجارى مقارنة بصافى أرباح قدرها 6 مليارات جنيه خلال الفترة المقارنة من 2021.

وكشفت قوائم البنك التجاري الدولي المرسلة للبورصة الثلاثاء، ارتفاع عوائد القروض والإيرادات المشابهة إلى 24.3 مليار جنيه خلال النصف الأول مقارنة بعوائد بلغت 21 مليار جنيه خلال الفترة المقارنة من العام الماضى.

كما ارتفعت تكلفة الودائع والتكاليف المشابهة إلى 10.5 مليار جنيه خلال الفترة المشار إليها، مقارنة بتكاليف بلغت 9.3 مليار جنيه خلال خلال الفترة المقارنة من العام السابق.

ولم تظهر القوائم المالية المستقلة للكيان الأم نتائج مختلفة كثيرا عن القوائم المالية المجمعة للشركات والكيانات التابعة للبنك.

البنك التجاري الدولي: ارتفاع نصيب السهم الأساسى من الأرباح إلى 3.84 جنيه حتى يونيو

شريف سامى رئيس مجلس إدارة البنك التجارى الدولى والرئيس السابق للرقابة المالية

وقفز نصيب السهم الأساسى من الأرباح المجمعة إلى 3.84 جنيه بنهاية يونيو الماضى مقارنة بنصيب بلغ 2.57 جنيه خلال العام الماضى، بينما ارتفع نصيب السهم المخفض من الأرباح إلى 3.44 جنيه مقارنة بنحو 2.71 جنيه خلال الفترة المقارنة.

وكشفت آخر نتائج أعمال سنوية منشورة للبنك التجارى الدولي ،ارتفاع صافى أرباحه إلى 13.2 مليار جنيه خلال العام المنتهى ديسمبر 2021، مقارنة بصافى أرباح قدرها 10.2 مليار جنيه خلال عام 2020.

وارتفعت عوائد القروض والإيرادات المشابهة إلى 45 مليار جنيه خلال عام 2021، مقارنة بنحو 42.1 مليار جنيه خلال عام 2020، وفقا للقوائم المالية المجمعة المرسلة للبورصة 22 فبراير الماضى.

كما ارتفعت تكلفة الودائع والتكاليف المشابهة إلى 20.1 مليار جنيه خلال العام مقارنة بتكاليف بلغت 17 مليار جنيه خلال العام المقارن 2020.

ولم تظهر القوائم المالية المستقلة للكيان الأم نتائج مختلفة كثيرا عن القوائم المالية المجمعة للشركات والكيانات التابعة للبنك.

وقفز نصيب السهم الأساسى من الأرباح إلى 6.1 جنيه بنهاية ديسمبر الماضى مقارنة بنحو 4.67 جنيه خلال العام الماضى، بينما ارتفع نصيب السهم المخفض من الأرباح إلى 6.06 جنيه مقارنة بنحو 4.63 جنيه خلال 2020.

أبو ظبي القابضة اشترت 18.5% من أسهم البنك بقيمة 987.4 مليون دولار أبريل الماضى

وأفصح البنك فى 12 أبريل الماضى، عن شراء شركة “Alpha Oryx Limited” التابعة لشركة أبوظبي القابضة “ADQ” حصة أسهم ضخمة بقيمة 987.4 مليون دولار.

وكشف إفصاح مرسل للبورصة آنذاك تنفيذ الصفقة على نحو 340 مليون سهم تعادل 18.5% من عدة أطراف مساهِمة فى البنك التجاري أبرزهم البنك الأهلى المصرى.

وبلغ متوسط سعر السهم فى تلك الصفقة 2.67 دولار، وجرى تنفيذها في شكل شراء شهادات إيداع دولية (28.5 مليون شهادة تعادل 340 مليون سهم) عبر شركة التجارى الدولى للسمسرة فى الأوراق المالية.

وجاءت هذه العملية فى إطار صفقة أوسع شملت شراء حصصا فى أربع شركات أخرى مدرجة فى البورصة المصرية بقيمة 1.8 مليار دولار، هم: فوري، أبو قير للأسمدة، موبكو لإنتاج الأسمدة، الإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع.

وقالت أبو ظبي القابضة، فى إفصاح لاحق مرسل للبورصة، إن أهدافها التجارية أو مقترحاتها الاستثمارية لن تؤثر سلبًا على إدارة البنك التجاري الدولي أو تضرّ مصالح المودِعين.

وتتضمن الخطة تعزيز خطط البنك الحالية للتوسع فى السوق المصرية والأسواق الإقليمية والدولية، كما تشمل دعم مبادرات الممارسات البيئية والاجتماعية والحوكمة

خريطة أكبر المساهمين فى البنك المالكين فوق 5% من الأسهم حتى يوليو

حسين أباظة الرئيس التنفيذى للبنك

ويعتبر التجاري الدولي CIB أكبر البنوك الخاصة في مصر، وأكبر كيان مدرج فى البورصة المصرية من حيث حجم الأسهم حرة التداول.

ويصنف خبراء التحليل المالى سهم البنك باعتباره أكبر سهم قيادى فى البورصة لاستحواذه وحده على 40% من الأسهم المدرجة على المؤشر الرئيسى EGX30.

ويسيطر المتعاملون الأجانب على نسبة كبيرة من أسهم البنك التجارى الدولى المتداولة فى البورصة المصرية، ولدى البنك شهادات إيداع دولية مدرجة فى بورصة لندن.

ويشغل حسين أباظة منصب الرئيسي التنفيذى والعضو المنتدب للبنك منذ 24 يونيو قبل الماضى (2021) ،بينما يشغل شريف سامى (رئيس هيئة الرقابة المالية سابقا) منصب رئيس مجلس الإدارة.

ويتوزع هيكل ملكية البنك حاليا بين شركة ألفا أوركس ليمتيد التابعة لأبو ظبي القابضة بنسبة 18.5% تقريبا، وشركة فاير فاكس القابضة للخدمات المالية “الكندية” بنسبة 6.55% من الأسهم عبر عدة صناديق استثمار عاملة فى مجال التأمين، إضافة إلى آخرين ممن يتداولون على الأسهم الحرة فى البورصة تحت سقف ال5%،وفقا لآخر إفصاح ملكية بتاريخ 18 يوليو الجارى.

ورفع البنك رأس المال المصدر فى أغسطس الماضى من 14.7 مليار جنيه إلى 19.2 مليار جنيه مصرى عبر توزيع أسهم مجانية على المساهمين.