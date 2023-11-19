«البنك التجاري الدولي» يقترض 150 مليون دولار من «الأوروبي لإعادة البناء والتعمير»

اعلن البنك التجاري الدولي ، عن حصوله على قرض مساند بقيمة 150 مليون دولار امريكى من البنك الاوروبى لاعادة البناء والتنمية .

وأشار البنك التجاري الدولي في بيان لإدارة البورصة إلي أن مدة القرض تبلغ 10 سنوات ، وسيتم ادراجة ضمن الشريحة الثانية من القاعدة الرأسمالية.

وذلك بما يساعد في تحقيق خطط النمو المرجوة للبنك، فضلا عن حماية البنك من اي تقلبات اقتصادية محتملة .

وقال هشام عز العرب رئيس مجلس إدارة البنك التجاري الدولي ، لقد اثبتت شراكتنا مع الاستراتيجية مع البنك الاوربي لإعادة البناء والتعمير، أهميتها خاصة في السنوات الماضية .

وأشار عز العرب الى ان هذا القرص سيساهم في تعزيز رأس مال البنك واتاحة التوسع الطموح والاستفادة من القرص الاستثمارية التي مازال السوق المصري يزخر بها.

ومن جانبه قال يورجن ريجترينك النائب الأول للبنك الاوربي لإعادة البناء والتعمير، أن هذا القرض سيساهم في تعزيز هيكل رأسمال البنك التجاري الدولي ، وسيزيد من حجم عمليات الإقراض والتي تستهدف المشروعات الخضراء بشكل خاص.