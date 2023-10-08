البنك التجاري الدولي يعلّق المعاملات بالعملة الأجنبية لبطاقات الخصم

قرر البنك التجاري الدولي تعليق المعاملات بالعملة الأجنبية لبطاقات الخصم المرتبطة بحساباتك بالعملة بالجنيه المصري، وذلك اعتبارًا من يوم الثلاثاء 10 أكتوبر 2023.

وأشار البنك، في رسالة لبعض عملائه، إلى أنه يمكن فقط استخدام بطاقات الخصم الخاصة بالعملاء للمعاملات بالجنيه المصري داخل مصر.

تأتي هذه الخطوة بعدما قرر البنك العربي الأفريقي والمصرف العربي الدولي وقف استخدام بطاقات الخصم بالجنيه المصري في الخارج لوقف استنزاف العملات الأجنبية مع تفاقم نقص العملة في البلاد.

وقلصت البنوك المصرية في الأشهر القليلة الماضية مقدار العملة الأجنبية التي تبيعها للعملاء عند السفر والمبلغ الذي يمكنهم الشراء به من بطاقاتهم الائتمانية أثناء وجودهم بالخارج.

شهد سعر الصرف في مصر، خلال الفترة الأخيرة وبالتحديد منذ مطلع عام 2022، سلسلة من التحولات والارتفاعات الدراماتيكية التي جاءت على خلفية الأحداث الاقتصادية المتعاقبة التي أربكت الاقتصادات العالمية، وترتب عليها تعطل في سلاسل الإمداد، وارتفاع الأسعار، ناهيك على الأزمات المتراكبة في قطاعات الاقتصاد المختلفة.

أدى ذلك كله ليس إلى إحداث تبدل دراماتيكي على صعيد سعر الدولار وتذبذب أسعار الصرف في مصر فحسب، وإنما أيضًا إلى اتباع البنوك المركزية في العالم إلى مزيد من استخدام سياسة التشديد النقدي.