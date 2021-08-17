البنك التجاري الدولي يعلن عن إطلاق بطاقة «Cashback» الائتمانية الجديدة

تتماشى مع جهود البنك المركزي المصري للتحول نحو مجتمع غير نقدي

أعلن البنك التجاري الدولي عن إطلاق بطاقة Cashback الائتمانية الجديدة، وهي أحدث إصدارته من البطاقات الائتمانية التي تتيح لحامليها الحصول على مكافآت فورية على المعاملات البنكية.

تمكن العملاء من الحصول على كاش باك بقيمة 500 جنيه مصري كحد أقصى يضاف للبطاقة شهريًا عند استخدامها في سداد فاتورة البنزين، وفاتورة المطعم، والبقالة، والملابس.

صرحت رنيا ندى، مدير إدارة البطاقات بالبنك التجاري الدولي، أن الهدف من إطلاق بطاقة Cashback الائتمانية الجديدة يتخطى مجموعة المزايا التي تقدمها لعملاء CIB، حيث تتمثل أهميتها في تشجيع العملاء على استخدام حلول بديلة للعملات الورقية لإتمام معاملاتهم الشرائية.

تقدم البطاقة الجديدة مجموعة كبيرة ومتنوعة من المزايا والعروض الإضافية ومن بينها، تغطية تأمينية بقيمة تصل إلى 500 ألف جنيه مصري، وإصدار 4 بطاقات إضافية مجانًا، فضلًا عن كاش باك يضاف للبطاقة تلقائيًا، وإمكانية سحب 100% من الحد الائتماني للبطاقة إلى جانب خدمة Online Secure من CIB للدفع الإلكتروني.

أكدت رنيا ندى مدير إدارة البطاقات بالبنك التجاري الدولي أن إطلاق بطاقة Cashback الائتمانية يتماشى مع جهود البنك المركزي المصري للتحول نحو مجتمع غير نقدي وذلك في إطار الخطة الوطنية لرؤية مصر عام 2030، حيث ستساهم ميزة الكاش باك التي تقدمها البطاقة في زيادة إقبال العملاء على استخدام البطاقات لإتمام معاملاتهم الشرائية.

جدير بالذكر أن CIB يقوم بإصدار مجموعة متنوعة من البطاقات الائتمانية المصممة خصيصًا لتلبية احتياجات وملائمة نمط حياة كل عميل.

بالإضافة إلى بطاقة Cashback الائتمانية، يقدم البنك بطاقة World Elite، World، Platinum، Titanium، Gold الائتمانية إلى جانب بطاقات Mileseverywhere المقدمة بالتعاون مع شركة مصر للطيران وبطاقة “هي” المصممة خصيصًا لتلبية احتياجات المرأة المصرية العصرية.