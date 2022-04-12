أعلن البنك التجاري الدولي – مصر،عن تنفيذ صفقة شراء ضخمة من الحجم الكبير على أسهمه بقيمة إجمالية قدرها 911.4 مليون دولار تقريبا.

وأظهر بيان مختصر عن البنك التجاري الدولي منشور على شاشة التداول بالبورصة المصرية تنفيذ هذه الصفقة على نحو 340 مليون سهم صباح جلسة الثلاثاء.

ومن المقرر أن يرسل البنك إفصاحا لاحقا بتفاصيل هذه الصفقة وأطرافها وشركة السمسرة المنفذة لها، وما إذا كانت مرتبطة بما كشفته وسائل إعلام أجنبية (وكالة بلومبرج) عن دخول أحد صناديق الثروة السيادية الإماراتية فى مفاوضات لشراء بعض حصص مملوكة للحكومة المصرية فى عدة شركات مدرجة فى البورصة أبرزها فوري والبنك التجارى الدولى.

ويعتبر التجاري الدولي CIB أكبر البنوك الخاصة في مصر ، وأكبر كيان مدرج فى البورصة المصرية من حيث حجم الأسهم حرة التداول.

ويصنف خبراء التحليل المالى سهم البنك باعتباره أكبر سهم قيادى فى البورصة لاستحواذه وحده على 40% من الأسهم المدرجة على المؤشر الرئيسى EGX30.

ويسيطر المتعاملون الأجانب على نسبة كبيرة من أسهم البنك التجارى الدولى المتداولة فى البورصة المصرية، ولدى البنك شهادات إيداع دولية مدرجة فى بورصة لندن.

ويبلغ رأسمال البنك حاليا 19.8 مليار جنيه موزعا على 1.9 مليار سهم بقيمة اسمية قدرها عشرة جنيه للسهم،وتعد شركة فاير فاكس القابضة للخدمات المالية “الكندية” المساهم الأكبر فى البنك بنسبة 6.55% من الأسهم عبر عدة صناديق استثمار عاملة فى مجال التأمين، بينما تبلغ نسبة الأسهم الحرة فى البورصة 93.45%.

التجاري الدولي: البنك الأهلي المصري يستحوذ على 8.41% من إجمالى الأسهم

البنك الأهلى المصرى

ورفع البنك الأهلى المصرى حصته فى التجارى الدولى بشكل مباشر وغير مباشر خلال السنوات الماضية لتصل إلى 8.41% (تعادل 166.6 مليون سهم) وفقا لآخر إفصاح هيكل ملكية مرسل للبورصة فى 11 أبريل الجارى.

ويتعامل البنك الأهلى المصرى على أسهم التجارى الدولى (شراء وبيعا) من خلال أربع كيانات تابعة أو مرتبطة تستحوذ على حصص صغيرة، إضافة إلى حصته المباشرة التى باتت تقترب من 5% .

وتشمل الكيانات المرتبطة المشار إليها، شركة الأهلى كابيتال، محفظة استثمار البنك الأهلى (1)، محفظة استثمار البنك الأهلى (2)، صندوق العاملين بالبنك الأهلى، وفقا لإفصاح مرسل للبورصة فى 5 يوليو الماضى.

ولا يزال البنك الأهلى مساهما غير رئيسى فى التجارى الدولى، إذ يشترط فى المساهم الرئيسى أن يحوذ 10% من الأسهم على الأقل سواء بطريقة مباشرة أو عبر أطراف مرتبطة.

وتستحوذ عدة صناديق استثمار أجنبية على حصص صغيرة مفتتة فى البنك، أبرزها صناديق”إنفسيكو ليمتد ” التى تستحوذ على 4.98% من أسهم البنك ، وفقا لإفصاح مرسل بتاريخ 5 ديسمبر الماضى.

صرف أرباح نقدية على مساهمى البنك بقيمة 1.35 جنيه للسهم خلال شهر أبريل

حسين أباظة الرئيس التنفيذى للبنك

ووافق مجلس إدارة البنك وعموميته فى وقت لاحق على توزيع أرباح نقدية على المساهمين بقيمة 1.35 جنيه للسهم، بدء صرفها اعتبارا من 7 أبريل الجارى، وفقا لإفصاح مرسل للبورصة 28 مارس.

ويشغل حسين أباظة منصب الرئيسي التنفيذى والعضو المنتدب للبنك منذ 24 يونيو الماضى، بينما يشغل شريف سامى الرئيس السابق لهيئة الرقابة المالية منصب رئيس مجلس الإدارة (غير تنفيذى) منذ أكتوبر 2020 خلفا لهشام عز العرب.

وأظهرت أحدث نتائج أعمال مجمعة للبنك، ارتفاع صافى أرباحه إلى 13.2 مليار جنيه خلال العام المنتهى ديسمبر 2021، مقارنة بصافى أرباح قدرها 10.2 مليار جنيه خلال عام 2020.

وكشفت قوائم البنك المالية المرسلة للبورصة (22 فبراير الماضى)، ارتفاع عوائد القروض والإيرادات المشابهة إلى 45 مليار جنيه خلال عام 2021، مقارنة بنحو 42.1 مليار جنيه خلال عام 2020.

كما ارتفعت تكلفة الودائع والتكاليف المشابهة إلى 20.1 مليار جنيه خلال العام مقارنة بتكاليف بلغت 17 مليار جنيه خلال العام المقارن 2020.

ولم تظهر القوائم المالية المستقلة للكيان الأم نتائج مختلفة كثيرا عن القوائم المالية المجمعة للشركات والكيانات التابعة للبنك.

وقفز نصيب السهم الأساسى من الأرباح إلى 6.1 جنيه بنهاية ديسمبر الماضى مقارنة بنحو 4.67 جنيه خلال العام الماضى، بينما ارتفع نصيب السهم المخفض من الأرباح إلى 6.06 جنيه مقارنة بنحو 4.63 جنيه خلال 2020.