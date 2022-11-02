البنك التجاري الدولي يطلق برنامج استدامة الشركات الصغيرة والمتوسطة

أطلق البنك التجاري الدولي – مصر برنامج “استدامة الشركات الصغيرة والمتوسطة”، وهو برنامج يستهدف دمج مبادئ الاستدامة في الشركات الصغيرة والمتوسطة في مصر لتحقيق النمو الشامل في القطاعات كافة، وذلك في فاعليات قمة عصر حلول الأعمال للشركات الصغيرة والمتوسطة التي نظمتها شركة سي إس آر إيجيبت، تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي، ووزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية.

وصرح هاني الديب، رئيس قطاع الخدمات المصرفية للأعمال بالبنك التجاري الدولي CIB، خلال الجلسة الافتتاحية للمؤتمر أن: “استراتيجية البنك التجاري الدولي لاستدامة الشركات الصغيرة والمتوسطة تمثل طموحا لتحويل ثقافة ممارسة الأعمال التجارية في مصر نحو الاستدامة، مستهدفة بشكل أساسي قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة كما أن البنك يوفر لعملائه الدعم الكامل والإدوات لإنشاء نماذج أعمال مسؤولة تساهم في الوصول إلى أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030”.

ويسعى البنك التجاري الدولي إلى تعميم هذا البرنامج ليشمل الشركات الصغيرة والمتوسطة في مصر، لتطوير منتجات تمويل مستدامة مبتكرة مصممة لتلبية احتياجات الشركات الصغيرة والمتوسطة.

وتقديرا لدور الشركات الصغيرة والمتوسطة في تعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية في مصر، فقد التزم البنك التجاري الدولي بتقديم دعمه المالي والفني لعملائه من أجل الوصول للنمو المستدام، إضافة إلى تبني آليات تتماشى مع التحديات المناخية المتغيرة باستمرار، حيث أطلق البنك مؤخرا “منشأة التمويل المستدام” وهو هيكل جديد مصمم للشركات الصغيرة والمتوسطة، ويسعى إلى تقديم خدمة أفضل للشركات وتمكينها من دمج ممارسات الاستدامة عبر عملياتها، مع التركيز بشكل أساسي على ثلاثة قطاعات: الطاقة المتجددة، كفاءة المياه، وكذلك منع التلوث ومكافحته.