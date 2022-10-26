البنك التجاري الدولي يشارك في المؤتمر العالمي الثالث لرفع الوعي بالنمط الغذائي المتوسطي بإيطاليا

دُعي البنك التجاري الدولي (CIB) للمشاركة في المؤتمر العالمي الثالث لرفع الوعي بالنمط الغذائي المتوسطي، الذي تم عقده في مدينة باري بإيطاليا، تحت رعاية الوزارات التالية؛ وزارة الشئون الخارجية، التعاون الدولي، التحول البيئي، ووزارة السياسات الزراعية والغذائية والغابات.

وناقشت خلال المؤتمر الدكتورة داليا عبد القادر، رئيس قطاع التمويل المستدام بالبنك التجاري الدولي (CIB)، دور التمويل المستدام الحيوي في تعزيز النظم الغذائية المستدامة، مؤكدة ضرورة تطوير نماذج مالية جديدة بهدف إقراض صغار المزارعين، بما يسرّع عجلة الإنتاج المستدام، وبالتالي الغذاء المستدام.

وتجذب هذه النماذج استثمارات ضخمة على مستوى السوق العالمي، الأمر الذي قد يحقق الاكتفاء الغذائي لأغلبية سكان العالم، ومن هنا تم استكمال النقاش بالاستناد إلى البراهين المبنية على خبرة CIB في إقراض المزارعين، فهو البنك الذي يقوم بإدارة برنامج التنمية الزراعية التابع لوزراة الزراعة، والذي يشارك فيه أكثر من 14 بنكا مصريا قاموا بتقديم قروض لأكثر من 375 ألف مستفيد، بما يشمل المزارعين والجمعيات التعاونية.