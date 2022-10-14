البنك التجاري الدولي يرفع العائد على شهادات الادخار بالدولار الأمريكي

رفع البنك التجاري الدولي CIB نسبة العائد علي شهادات الادخار بالدولار الأمريكي، وذلك لفترات 3 و5 و7 سنوات، ليمنح نسبة عائد شهري تصل إلي 5.25% علي شهادات الثلاث سنوات، و5% علي شهادات الخمس سنوات، وعائد 4% علي شهادات السبع سنوات.

وكانت مجموعة من البنوك قد قررت خلال الأيام الماضية رفع العائد علي شهادات الادخار بالعملة المحلية، منهم البنك الأهلي المصري وبنك ومصر.

وتأتي هذه التحركات عقب قرار لجنة السياسة النقدية الأخير الصادر في 22 سبتمبر الماضي بتثبيت أسعار الفائدة، وسحب السيولة المحلية لمواجهه التضخم عن طريق رفع نسبة الاحتياطي النقدي الإلزامي للبنوك التي تحتفظ بها لدي البنك المركزي من 14% إلي 18%.

ويري الخبراء أن البنوك تسعي لتنفيذ هذه الاجراءات في محاولة لجذب العملة الأجنبية، وذلك بالنسبة لرفع العائد علي الشهادات الادخارية الدولارية، وكذلك بزيادة العائد علي شهادات الادخار بالعملة المحلية لتعويض التكلفة التي تحملتها نتيجة قرار البنك المركزي برفع نسبة الاحتياطي.