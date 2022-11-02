البنك التجاري الدولي يرفع العائد على الشهادة الثلاثية إلى 15%

رفع البنك التجاري الدولي “CIB” العائد على الشهادة الثلاثية الثابتة (Premium) إلى 15% وذلك بعد أن كانت 14%.

ويصل الحد الأدنى لشراء الشهادة إلى مليون جنيه، ويصرف العائد شهريًا.

وأعلن البنك التجاري الدولي عبر موقعه الإلكتروني، أن شهادات (Prime ,Plus ,Premium) ستكون متاحة بدءًا من يوم الخميس 3 نوفمبر 2022، على خدمة الإنترنت البنكية، والخدمة المصرفية عبر الهاتف المحمول.

يُشار إلى أن البنك الأهلي المصري كان قد طرح، خلال الفترة القليلة الماضية، شهادة بلاتينية جديدة لمدة 3 سنوات بعائد سنوى 17.25% يصرف سنويًا، وذلك عقب تحرير سعر الصرف ورفع أسعار الفائدة من البنك المركزي المصري.

وكان بنك القاهرة، أعلن إصدار شهادات بريمو جولد لمدة 3 سنوات بعائد يصل إلى 17.25% يصرف سنويًا.

وقرر البنك رفع أسعار الفائدة على شهادات الادخار الدولارية، « البريمو » بآجال 3 و5 و7 سنوات بحد أقصى 5.30% بدلا من 2.25%.

وكانت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، قررت في اجتماع استثنائي، الخميس الماضي، رفع سعر الفائدة على الجنيه بمقدار 200 نقطة أساس.

وأوضح المركزي في بيان، أنه تقرر رفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 200 نقطة أساس ليصل إلى 13,25% و14,25% و13,75%، على الترتيب.

وكانت لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي المصري أقرت، في اجتماعها الأخير، تثبيت سعر الفائدة على الودائع والإقراض للمرة الثالثة على التوالي، بالإضافة إلى رفع نسبة الاحتياطي الإلزامي بقيمة 4%، من 14% إلى 18%.

وبلغ الاحتياطي النقدي الأجنبي في مصر 33.141 مليار دولار خلال شهر أغسطس الماضي، مقابل 33.143 مليار دولار في يوليو الماضي.