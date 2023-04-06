البنك التجاري الدولي يرفع العائد على الشهادات الثلاثية إلى 20%

رفع

شهادات البنك التجاري الدولي

، العائد على الشهادات الثلاثية ليصل إلى 20%، لمدة 3 سنوات، وسجل الحد الأدنى لشراء شهادة (Premium)، مليون جنيه، ومضاعفات الألف جنيه، على أن يصرف العائد شهريا.

أما شهادة (Plus)، بعائد 19%، فقد سجل الحد الأدنى لشرائها 200 ألف جنيه ومضاعفات الألف، بدورية شهرية، وشهادة (Prime)، بعائد 18%، يصل الحد الأدنى لها 10 آلاف جنيه ومضاعفات الألف جنيه.

شهادات البنك التجاري الدولي

وأفاد البنك بأن الشهادة اسمية غير قابلـة للتـداول أو التحويل، وتصرف لصاحب الشهادة، كما أنها ذات عائد ثابت طوال مدة سريانها، ويمكن الاقتراض بضمان الشهادة بالشروط التي يحددها البنك.

كما أشار إلى أنه يمكن كسر الشهادات الضامنة بعد السداد الكامل، ويجوز تعديل رقم الحساب الذي يتم إضافة عائد الشهادة له بناء على طلب العميل.