البنك التجاري الدولي يرعى المؤتمر الأول لدعم رائدات الأعمال

التي تهدف إلى دعم وتمكين سيدات الأعمال من تأسيس وتطوير أعمالهن التجارية.

أعلن البنك التجاري الدولي اليوم عن توقيع اتفاقية جديدة مع مبادرة She’s Next التي تدعمها شركة VISA، وهي مبادرة عالمية تهدف إلى دعم وتمكين سيدات الأعمال من تأسيس وتطوير أعمالهن التجارية.

في إطار الشراكة الجديدة، سيقوم البنك بدور الراعي الإقليمي للمؤتمر الإافتراضي “What’s Next Fest” لعام 2020 والذي سينعقد على مدار 3 أيام ويشهد مشاركة واسعة من سيدات الأعمال من جميع أنحاء العالم تحت رعاية مؤسسة “Female Founder Collective”، بالتعاون مع She’s Next التي تدعمها شركة VISA.

أعرب رشوان حمادي، رئيس قطاع التجزئة المصرفية للمنتجات والقطاعات – CIB، عن اعتزاز البنك برعاية المؤتمر المقبل بالتعاون She’s Next التي تدعمها شركة VISA.

أضاف أن هذه الشراكة تأتي في إطار استراتيجية البنك لدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة والتزامه الراسخ بتمكين ومساعدة سيدات الأعمال على تنمية أعمالهن، وبصفة خاصة خلال الظروف العصيبة التي يشهدها العالم.

ويهدف المؤتمر إلى تزويد السيدات بمجموعة من الخبرات للمساعدة على تنمية استثماراتهن ومواجهة التحديات التي تواجه أعمالهن عبر حشد مجموعة من الخبراء من مختلف القطاعات والصناعات من جميع بلدان العالم.

بالإضافة إلى ذلك، سيوفر المؤتمر للحاضرات جلسات تعليمية ومجموعة من التوجيهات والإرشادات من الخبراء في مجال ريادة الأعمال من خلال الندوات والنقاشات الخاصة والأسئلة والأجوبة التفاعلية لتمكين السيدات من تجاوز أصعب التحديات التي تواجه أصحاب الأعمال.

تم إطلاق هذه المبادرة لأول مرة في يناير 2019 تحت رعاية شركة VISA لتكون بمثابة حلقة الوصل بين سيدات الأعمال والخبراء من مختلف القطاعات لتزويدهن بأهم التوجيهات والإرشادات والأدوات اللازمة لتنمية أعمالهن عبر توفير التمويل المناسب والتسهيلات الائتمانية، وتطوير المهارات الشخصية، والتسويق.

قامت الشركة بالتوسع بنطاق أعمال المبادرة في إفريقيا بالتعاون مع CIB لدعم سيدات الأعمال في هذه المنطقة، حيث تشكل المرأة 26% من أصحاب ورواد الأعمال.

تستهدف مبادرة She’s Next تعظيم الاستفادة من شبكة الشركاء الدوليين لشركة VISA وقوة علامتها التجارية لرفع الوعي بأهمية الدور الذي تلعبه السيدات من رواد الأعمال في التنمية الاقتصادية وضرورة توفير الأدوات اللازمة لتنمية وتطوير أعمالهن.