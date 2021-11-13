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البنك التجاري الدولي يحقق صافى ربح 9.894 مليار جنيه خلال 9 أشهر

مقابل 7.395 مليار جنيه في الفترة المقابلة لها من العام السابق له
‫محمود الصباغ‬‎ 12:48 م, السبت, 13 نوفمبر 21 12:48 م, السبت, 13 نوفمبر 21

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كشفت القوائم المالية المستقلة عن ارتفاع صافي أرباح البنك التجاري الدولي CIB لتسجل 9.894 مليار جنيه خلال أول 9 أشهر من العام الجاري ، مقابل 7.395 مليار جنيه في الفترة المقابلة لها من العام السابق له.

وصعدت أرباح البنك قبل الضريبة إلى 13.998 مليار جنيه خلال أول تسعة أشهر من العام ، مقابل 11.290 مليار جنيه في الفترة المقابلة لها من العام الماضي.

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وبحسب نتائج أعمال البنك ارتفت محفظة قروض إلى 139.10 مليار جنيه نهاية سبتمبر الماضي ، مقابل 118.854 مليار جنيه في ديسمبر السابق له.

وارتفعت ودائع العملاء إلى 403.085 مليار جنيه نهاية الربع الثالث، مقابل 340.086 مليار جنيه نهاية ديسمبر 2020.

وعلى مستوى إجمالي أصول البنك 491.343 مليار جنيه بنهاية سبتمبر 2021، مقابل 426.144 مليار جنيه في الفترة نفسها من العام الماضي.

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من ناحية أخرى تراجع صافي الدخل من العائد 18.105 مليار جنيه نهاية سبتمبر الماضى ، مقارنة مع 18.832 مليار جنيه في الفترة نفسها من العام الماضي.

وفيما يخص العائد من القروض والإيرادات المشابهة 32.5 مليار جنيه بنهاية سبتمبر 2021، مقابل 31.499 بنهاية سبتمبر 2020.

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بقلم ‫محمود الصباغ‬‎

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