البنك التجاري الدولي يحتفل بتخرج دفعة جديدة من برنامجه «الائتمان المصرفي لشرق إفريقيا»

احتفل

برنامج الائتمان المصرفي لشرق إفريقيا

– أكبر بنك قطاع خاص في مصر، بتخرُّج الدفعة الثانية من برنامج ” الائتمان المصرفي لشرق إفريقيا”، والذي استمر لمدة 8 شهور من التدريب على مختلف المهارات ومعرفة أهم المفاهيم التقنية الخاصة بالقطاع المصرفي بوجه عام، والائتماني بشكل خاص، التي تمكنهم من إعطاء قرارات إقراض سليمة.

وقال البنك التجاري الدولي في بيان إن البرنامج انتهى بتتويج 20 خريجًا من دولة كينيا بعد اجتياز المراحل النهائية، والاستعداد لإضفاء بصمتهم الخاصة في السوق المصرفية بقارة أفريقيا.



جاء إطلاق برنامج “الائتمان المصرفي لشرق إفريقيا” في إطار سعي البنك لتوسيع دوره في كينيا كرائد لمسيرة التطور المصرفي في شرق أفريقيا، والتي بدأها منذ عام 2020، وذلك بهدف دعم النظام المالي والمصرفي الأفريقي من خلال تنمية المواهب الأفريقية الشابة، التي يمكن أن تقود الصناعة بالمعرفة والمهارات المكتسبة من قبل المدربين والمهنيين ذوي الخبرة لدى البنك، حيث تم إجراء التدريب بين كينيا ومصر عن طريق محاضرات فعلية وافتراضية تضم مسارات تعلم متنوعة، لتوسيع نطاق المعرفة.



وقد اختُتم البرنامج بحفل التخرج الذي أقيم في مصر، بحضور هشام عز العرب، رئيس مجلس إدارة CIB وممثلي الإدارة العليا للبنك، وفي هذا السياق أعرب هشام عز العرب، عن مدى فخره بالنجاح الذي حققه برنامج “الائتمان المصرفي لشرق أفريقيا” على مدار دفعتين.

وأضاف أن تلك الخطوة بمثابة ترسيخًا قويًا لدور البنك التجاري الدولي الرائد في القطاع المصرفي، خاصةً بعد أن أعلن عن استحواذه الكامل على بنك ماي فير CIB – الكيني، مما خلق له بصمة حقيقية في تعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية بين مصر وكينيا ويُعد البرنامج استكمالًا لجهود الدولة والبنك المركزي المصري في ترسيخ العلاقات الأفريقية، والعمل على إحداث تأثير إيجابي في القارة.

