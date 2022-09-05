البنك التجاري الدولي يتقدم بمستندات أكبر زيادة رأسمال فى تاريخه بقيمة 10 مليارات جنيه

تقدم البنك التجاري الدولي – مصر ، اليوم الإثنين، بمستندات أكبر زيادة رأسمال فى تاريخه بقيمة 10 مليارات جنيه، وجار دراستها من قبل إدارة البورصة، تمهيدًا لعرضها على لجنة القيد.

وشرع البنك التجاري الدولي فى إجراءت زيادة رأس المال منذ مارس الماضى عبر إصدار مليار سهم مجانى وتوزيعها على المساهمين بواقع سهم لكل سهمين أصليين مع جبر الكسور لصالح صغار المساهمين تمول من رصيد الاحتياطى العام وفقا للقوائم المالية فى 31 ديسمبر 2021 .

وقال البنك فى وقت سابق إن هذه الزيادة تأتى فى إطار تنفيذ قرار الجمعية العامة للمساهمين فى 30 مارس 2021 بعد إتمام برنامج الإثابة والتحفيز للمديرين والعاملين فى البنك.

ويبلغ رأسمال المصدر للبنك حاليا 19.8 مليار جنيه من المقرر زيادتها إلى 29.8 مليار، وإدارجها على قاعد بيانات البورصة المصرية بعد موافقة لجنة القيد .

البنك التجاري الدولي رفع رأسماله مرتين خلال عامى 2020-2021

فرع البنك التجاري الدولي

ورفع البنك رأسماله فى يناير (2020) من 14.6 مليار جنيه إلى 14.7 مليار جنيه بزيادة قدرها 85.9 مليون تمثل أسهم برنامج نظام الإثابة والتحفيز (الشريحة الحادية عشر).

ويختص نظام الإثابة والتحفيز بمنح بعض الموظفين والمديرين النشطين حصة صغيرة من أسهم الشركة يستطيعون تداولها (بيعًا وشراءً) تحفيزًا لهم على جهودهم وتشجيعا على الاستمرار وتعزيز روح الانتماء للشركة.

وتتحمل الشركة المصدرة للنظام تكاليف جزء أو كل الفرق بين القيمتين الاسمية والسوقية للأسهم المصدرة لصالح المستفيدين، وفقًا لضوابط تنظمها المادة (50) من قواعد القيد والشطب بالبورصة.

ونفذ البنك التجاري الدولي زيادة أخرى لرأسماله فى أغسطس الماضى (2021) بقيمة 4.9 مليار جنيه من 14.7 مليار إلى 19.2 مليار جنيه مصرى عبر توزيع أسهم مجانية على المساهمين.

وجرى توزيع هذه الزيادة على 492.5 مليون سهم وزعت بنظام الأسهم المجانية على المساهمين بواقع 0.33 سهم لكل سهم أصلى مع جبر الكسور لصالح صغار المستثمرين (مولت هذه الزيادة من الاحتياطى العام وفقا للقوائم المالية فى 31 ديسمبر 2019).

ارتفاع صافى أرباح البنك إلى 13.2 مليار جنيه فى عام 2021

شريف سامى رئيس مجلس إدارة البنك التجارى الدولى والرئيس السابق للرقابة المالية

وكشفت آخر نتائج أعمال سنوية منشورة للبنك ،ارتفاع صافى أرباحه إلى 13.2 مليار جنيه خلال عام 2021 (الممول للزيادة) ، مقارنة بصافى أرباح قدرها 10.2 مليار جنيه خلال عام 2020.

وارتفعت عوائد القروض والإيرادات المشابهة إلى 45 مليار جنيه خلال عام 2021، مقارنة بنحو 42.1 مليار جنيه خلال عام 2020، وفقا للقوائم المالية المجمعة المرسلة للبورصة 22 فبراير الماضى.

كما ارتفعت تكلفة الودائع والتكاليف المشابهة إلى 20.1 مليار جنيه خلال العام مقارنة بتكاليف بلغت 17 مليار جنيه خلال العام المقارن 2020.

ولم تظهر القوائم المالية المستقلة للكيان الأم نتائج مختلفة كثيرا عن القوائم المالية المجمعة للشركات والكيانات التابعة للبنك.

وقفز نصيب السهم الأساسى من الأرباح إلى 6.1 جنيه بنهاية ديسمبر الماضى مقارنة بنحو 4.67 جنيه خلال العام الماضى، بينما ارتفع نصيب السهم المخفض من الأرباح إلى 6.06 جنيه مقارنة بنحو 4.63 جنيه خلال 2020.

أبو ظبي القابضة اشترت حصة ضخمة فى أبريل الماضى بقيمة 987.4 مليون

وأفصح البنك فى 12 أبريل الماضى، عن شراء شركة “Alpha Oryx Limited” التابعة لشركة أبوظبي القابضة “ADQ” حصة أسهم ضخمة بقيمة 987.4 مليون دولار.

وكشف إفصاح مرسل للبورصة آنذاك تنفيذ الصفقة على نحو 340 مليون سهم تعادل 18.5% من عدة أطراف مساهِمة فى البنك التجاري أبرزهم البنك الأهلى المصرى.

وبلغ متوسط سعر السهم فى تلك الصفقة 2.67 دولار، وجرى تنفيذها في شكل شراء شهادات إيداع دولية (28.5 مليون شهادة تعادل 340 مليون سهم) عبر شركة التجارى الدولى للسمسرة فى الأوراق المالية.

وجاءت هذه العملية فى إطار صفقة أوسع شملت شراء حصصا فى أربع شركات أخرى مدرجة فى البورصة المصرية بقيمة 1.8 مليار دولار، هم: فوري، أبو قير للأسمدة، موبكو لإنتاج الأسمدة، الإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع.

وقالت أبو ظبي القابضة، فى إفصاح لاحق مرسل للبورصة، إن أهدافها التجارية أو مقترحاتها الاستثمارية لن تؤثر سلبًا على إدارة البنك التجاري الدولي أو تضرّ مصالح المودِعين.

وتتضمن الخطة تعزيز خطط البنك الحالية للتوسع فى السوق المصرية والأسواق الإقليمية والدولية، كما تشمل دعم مبادرات الممارسات البيئية والاجتماعية والحوكمة

خريطة أكبر المساهمين فى التجاري الدولي المالكين فوق 5% من الأسهم

حسين أباظة الرئيس التنفيذى للبنك

ويعتبر التجاري الدولي CIB أكبر البنوك الخاصة في مصر، وأكبر كيان مدرج فى البورصة المصرية من حيث حجم الأسهم حرة التداول.

ويصنف خبراء التحليل المالى سهم البنك باعتباره أكبر سهم قيادى فى البورصة لاستحواذه وحده على 40% من الأسهم المدرجة على المؤشر الرئيسى EGX30.

ويسيطر المتعاملون الأجانب على نسبة كبيرة من أسهم البنك التجارى الدولى المتداولة فى البورصة المصرية، ولدى البنك شهادات إيداع دولية مدرجة فى بورصة لندن.

ويشغل حسين أباظة منصب الرئيسي التنفيذى والعضو المنتدب للبنك منذ 24 يونيو قبل الماضى (2021) ،بينما يشغل شريف سامى (رئيس هيئة الرقابة المالية سابقا) منصب رئيس مجلس الإدارة.

ويتوزع هيكل ملكية البنك حاليا بين شركة ألفا أوركس ليمتيد التابعة لأبو ظبي القابضة بنسبة 18.5% تقريبا، وشركة فاير فاكس القابضة للخدمات المالية “الكندية” بنسبة 6.55% من الأسهم عبر عدة صناديق استثمار عاملة فى مجال التأمين، إضافة إلى آخرين ممن يتداولون على الأسهم الحرة فى البورصة تحت سقف ال5%،وفقا لآخر إفصاح ملكية بتاريخ 18 يوليو الماضى.

وأظهرت نتائج أعمال أحدث، ارتفاع صافى أرباح البنك إلى 7.7 مليار جنيه خلال النصف الأول المنتهى يونيو 2022 مقارنة بصافى أرباح قدرها 6 مليارات جنيه خلال الفترة المقارنة من 2021.

وقفز نصيب السهم الأساسى من الأرباح المجمعة إلى 3.84 جنيه بنهاية يونيو الماضى مقارنة بنصيب بلغ 2.57 جنيه خلال العام الماضى، بينما ارتفع نصيب السهم المخفض من الأرباح إلى 3.44 جنيه مقارنة بنحو 2.71 جنيه خلال الفترة المقارنة.