البنك التجاري الدولي يتبرع بمبلغ 30 مليون جنيه لدعم مبادرة توفير حضانات الأطفال

وافق البنك التجاري الدولي – مصر على التبرع بمبلغ 30 مليون جنيه لدعم مبادرة توفير حضانات الأطفال المبتسرين وحديثى الولادة التى أطلقها صندوق تحيا مصر تحت شعار “يوم جديد”.

وفوَّض مجلس إدارة البنك التجاري الدولي الرئيس التنفيذى للعمليات فى توقيع العقد وجميع المدفوعات ذات الصلة بهذه المبادرة، وفقًا لإفصاح مرسل للبورصة المصرية، الثلاثاء.

وتبرَّع البنك فى سبتمبر 2021 بمبلغ 30 مليون جنيه إلى مؤسسة مجدي يعقوب للقلب لعلاج أكثر من 500 طفل مريض بالقلب، كما تبرَّع فى يوليو من العام نفسه بمبلغ مماثل لمستشفى سرطان الأطفال (57357).

كذلك تبرع بمبلغ 8 ملايين جنيه إلى بنك الكساء المصري (في فبراير 2021) لتوفير الملابس والأحذية للأطفال غير القادرين على مستوى محافظات مصر (يجرى التبرع دائمًا عبر مؤسسة التجاري الدولي المتخصصة في خدمات الرعاية الصحية للأطفال الأكثر احتياجًا).

ورصَد البنك فى عام 2020 مبلغ 125 مليون جنيه لمساندة الدولة في دعم الفئات الأكثر تضررًا من تداعيات جائحة كورونا.

ارتفاع صافى أرباح البنك التجاري الدولي إلى 13.2 مليار جنيه فى عام 2021

شريف سامى رئيس مجلس إدارة البنك التجارى الدولى والرئيس السابق للرقابة المالية

وكشف آخِر نتائج أعمال سنوية منشورة للبنك ارتفاع صافى أرباحه إلى 13.2 مليار جنيه خلال عام 2021 (الممول للزيادة)، مقارنة بصافى أرباح قدرها 10.2 مليار جنيه خلال عام 2020.

وارتفعت عوائد القروض والإيرادات المشابهة إلى 45 مليار جنيه خلال عام 2021، مقارنة بنحو 42.1 مليار جنيه خلال عام 2020، وفقًا للقوائم المالية المجمعة المرسلة للبورصة 22 فبراير الماضي.

كما ارتفعت تكلفة الودائع والتكاليف المشابهة إلى 20.1 مليار جنيه خلال العام، مقارنة بتكاليف بلغت 17 مليار جنيه خلال العام المقارن 2020.

ولم تُظهر القوائم المالية المستقلة للكيان الأم نتائج مختلفة كثيرًا عن القوائم المالية المجمَّعة للشركات والكيانات التابعة للبنك.

وقفز نصيب السهم الأساسى من الأرباح إلى 6.1 جنيه بنهاية ديسمبر الماضي، مقارنة بنحو 4.67 جنيه خلال العام الماضي، بينما ارتفع نصيب السهم المخفض من الأرباح إلى 6.06 جنيه، مقارنة بنحو 4.63 جنيه خلال 2020.

وأظهرت نتائج أعمال أحدث، ارتفاع صافى أرباح البنك إلى 7.7 مليار جنيه، خلال النصف الأول المنتهى يونيو 2022، مقارنة بصافى أرباح قدرها 6 مليارات جنيه خلال الفترة المقارنة من 2021.

وقفز نصيب السهم الأساسى من الأرباح المجمَّعة إلى 3.84 جنيه بنهاية يونيو الماضى مقارنة بنصيب بلغ 2.57 جنيه خلال العام الماضى،

بينما ارتفع نصيب السهم المخفض من الأرباح إلى 3.44 جنيه، مقارنة بنحو 2.71 جنيه خلال الفترة المقارنة.

CIB يتقدم بمستندات أكبر زيادة رأسمال فى تاريخه بقيمة 10 مليارات جنيه

حسين أباظة الرئيس التنفيذى للبنك

ويستعد البنك، خلال الأسابيع المقبلة، لإدراج أكبر زيادة رأسمال فى تاريخه بقيمة 10 مليارات جنيه، من 19.8 مليار إلى 29.8 مليار جنيه.

وشرع البنك في إجراءات الزيادة منذ مارس الماضي عبر إصدار مليار سهم مجانى وتوزيعها على المساهمين؛ بواقع سهم لكل سهمين أصليين، مع جبر الكسور لصالح صغار المساهمين تُموَّل من رصيد الاحتياطي العام وفقًا للقوائم المالية في 31 ديسمبر 2021.

ورفع البنك رأسماله فى يناير (2020) من 14.6 مليار جنيه إلى 14.7 مليار جنيه، بزيادة قدرها 85.9 مليون تمثل أسهم برنامج نظام الإثابة والتحفيز (الشريحة الحادية عشرة).

ونفَّذ البنك التجاري الدولي زيادة أخرى لرأسماله فى أغسطس الماضى (2021) بقيمة 4.9 مليار جنيه، من 14.7 مليار إلى 19.2 مليار جنيه مصرى عبر توزيع أسهم مجانية على المساهمين.

ويعتبر التجاري الدولي CIB أكبر البنوك الخاصة في مصر، وأكبر كيان مُدرج فى البورصة المصرية من حيث حجم الأسهم حرة التداول.

ويصنف خبراء التحليل المالى سهم البنك باعتباره أكبر سهم قيادي في البورصة لاستحواذه وحده على 40% من الأسهم المدرجة على المؤشر الرئيسى “EGX30”.

ويسيطر المتعاملون الأجانب على نسبة كبيرة من أسهم البنك التجارى الدولى المتداولة فى البورصة المصرية، ولدى البنك شهادات إيداع دولية مدرجة فى بورصة لندن.

ويشغل حسين أباظة منصب الرئيسي التنفيذى والعضو المنتدب للبنك منذ 24 يونيو قبل الماضى (2021)، بينما يشغل شريف سامى (رئيس هيئة الرقابة المالية سابقًا) منصب رئيس مجلس الإدارة.

ويتوزع هيكل ملكية البنك حاليًّا بين شركة ألفا أوركس ليمتيد التابعة لأبو ظبي القابضة بنسبة 18.5% تقريبًا، وشركة فاير فاكس القابضة للخدمات المالية “الكندية” بنسبة 6.55% من الأسهم عبر عدة صناديق استثمار عاملة فى مجال التأمين،

إضافة إلى آخرين ممن يتداولون على الأسهم الحرة فى البورصة تحت سقف الـ5%،وفقًا لآخِر إفصاح ملكية بتاريخ 18 يوليو الماضي.