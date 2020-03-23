البنك التجاري الدولي يؤجل أقساط بطاقات الائتمان لمدة 6 أشهر

قرر البنك التجاري الدولي ، أكبر بنوك القطاع الخاص، تأجيل أقساط البطاقات الائتمانية لعملاءه الحاليين لمدة 6 أشهر بدون أي غرامات تأخير مع استمرار احتساب الفوائد ولن يتم أيضًا الخصم المباشر من الحسابات الشخصية.

وأوضح البنك التجاري الدولي في رسالة موجهة لعملاء، أنه تم إعفاء حاملي بطاقات CIB بجميع أنواعها من مصاريف السحب النقدي من ماكينات الصراف الآلي داخل مصر، كما تم زيادة حدود السحب النقدي المحلي لمدة 6 أشهر.

مبادرة البنك المركزي

وكان المركزي قد أصدر إيضاحات جديدة حول قرار تأجيل أقساط قروض الأفراد والشركات لمدة 6 أشهر، تتضمن ردوداً على استفسارات البنوك حول القرار .

وقال المركزي إن الاستحقاقات الائتمانية الواردة بالتعليمات هي جميع المبالغ مستحقة الدفع لكافة التسهيلات الائتمانية سواء تسهيلات قصيرة الأجل أو أقساط قروض حالية أو مستقبلية بالإضافة إلى العوائد، بحيث يتم ترحيل كافة استحقاقات العملاء وجداول السداد تلقائيا من بداية تاريخ صدور التعليمات ولمدة 6 أشهر مع إخطار العملاء بأي وسيلة من وسائل الاتصال المتاحة .

وأشار إلى أن التعليمات تسري على كافة العملاء سواء المنتظمين أو غير المنتظمين من الأفراد والمؤسسات، شاملة شركات التأجير التمويلي والتمويل العقاري وشركات التخصيم والشركات المتوسطة والصغيرة، وتشمل استحقاقات التسهيلات الممنوحة بكافة أنواع الضمانات، وكذلك عملاء المبادرات الصادرة عن البنك المركزي المصري.

وتتضمن تسهيلات الأفراد ما يلي:

أ. القروض الاستهلاكية ، وهي القروض الشخصية والبطاقات الائتمانية والقروض بغرض شراء سيارات للاستخدام الشخصي.

ب. القروض العقارية للإسكان الشخصي

4 .لا تسري التعليمات على التسهيلات الائتمانية الجديدة التى تم منحها اعتبارا من تاريخ صدور التعليمات.

5 .يلتزم البنك بعدم فرض أي عوائد وعمولات تأخير على التأجيل، ويتم فقط احتساب سعر العائد المطبق على القروض وفقا لآلية التسعير المتعاقد عليها قبل صدور التعليمات، على أن يتم إحاطة العميل بالتكلفة الإضافية ً التي سيتحملها والمترتبة على التأجيل.

6 .في حالة عدم رغبة العميل الاستفادة من التأجيل أو تحمل أي تكلفة إضافية ناتجة عنه يتم االمتثال لطلبه.