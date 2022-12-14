البنك التجاري الدولي وVisa يحتفلان بالفائزين في حملة كأس العالم FIFA™

احتفل البنك التجاري الدولي- مصر (CIB) بالفائزين في حملة كأس العالم FIFA™ التي أطلقها بالتعاون مع Visa. وأقام CIB حفلًا خاصًّا للإعلان عن أسماء الفائزين في حملة كأس العالم FIFA ™ وتوزيع الجوائز.

وحصل الفائزون الأربعة من حاملي بطاقات- Visa CIB Business على هدايا ومزايا حصرية مُهداة من Visa للاستمتاع بمشاهدة كأس العالم FIFA قطر 2022™؛ وذلك تقديرًا لاستخدامهم بطاقات Visa في إتمام أكبر عدد من المعاملات المالية خلال فترة الحملة.

وأُقيم الحفل بمقر البنك التجاري الدولي في القرية الذكية، بحضور كل من ملاك البابا، مدير عام فيزا في مصر، وهاني الديب، رئيس قطاعات ومنتجات وعلاقات ائتمان الشركات المتوسطة والصغيرة، إلى جانب مجموعة من كبار المسئولين من CIB وشركة Visa.

في هذا السياق، قال هاني الديب، رئيس قطاعات ومنتجات وعلاقات ائتمان الشركات المتوسطة والصغيرة، إن البنك يهنئ الفائزين في حملة كأس العالم FIFA™ التي أطلقها “CIB”، بالتعاون مع Visa.

وأضاف أن تنظيم هذه الحملة يأتي في إطار حرص البنك التجاري الدولي الدائم علي دعم الخطط الوطنية لتطوير مزايا المدفوعات الرقمية، وذلك انطلاقًا من التزام “CIB” بتعزيز المدفوعات الإلكترونية ودعم الشمول المالي في المجتمع.

حلول ابتكارية من البنك التجاري الدولي

ويسعى “CIB” إلى تقديم حلول ابتكارية مصممة خصيصى للشركات الصغيرة والمتوسطة لمساعدتها في إدارة أعمالها بكفاءة، وذلك في إطار التعاون مع Visa، الشركة العالمية الرائدة في مجال تكنولوجيا المدفوعات الرقمية.

ووجّهت ملاك البابا، المدير العام لفيزا في مصر، التهنئة للفائزين، مؤكدة “أننا نشارك هؤلاء الفائزين السعادة بهذه الفرصة التي تمكّننا من التعاون مع شركائنا وإتاحة الفرصة لعملائنا المميزين لمشاهدة مباريات الحدث الرياضي الأهم على مستوى العالم وهو كأس العالم لكرة القدم، والاستمتاع بهذه الأجواء الحماسية”.

وأضافت أن نجاح ونموذج للتعاون والهدف الذي نسعى لتحقيقه من خلال التمكين الاقتصادي لكل العملاء وتحسين جودة الحياة لكل شرائح المجتمع من خلال برامجنا ومنتجاتنا فائقة الجودة التي نقدمها، بالتعاون مع عدد من شركاء النجاح المتفردين؛ على رأسهم البنك التجاري الدولي- مصر.

وتابعت: بالإضافة إلى ذلك، يواصل CIB دعمه لتمكين الشركات المتوسطة، والصغيرة عبر تزويدها بتجربة بنكية مطوّرة؛ من خلال باقة كبيرة ومتنوعة من الخدمات والمنتجات البنكية المتكاملة،

فضلًا عن دعمها من خلال مجموعة من حلول الابتكارية والاستثنائية لمساعدتها في تحقيق أهدافهم المالية والتشغيلية.

يُشار إلى أن CIB يقدم بطاقة CIB Visa البلاتينية للخصم المباشر وبطاقة CIB Visa البلاتينية الائتمانية، بالتعاون مع Visa لتوفير حلول دفع سهلة الاستخدام لعملاء البنك من الشركات، وتمكينهم من إتمام معاملاتهم البنكية بطريقة أسهل وأسرع.

بالإضافة إلى ذلك، يمكن للعملاء الاستمتاع بعروض وخصومات حصرية عند استخدامهم للبطاقات الائتمانية والخصم المباشر.