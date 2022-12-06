البنك التجاري الدولي - مصر يدعم جهود الدولة في التحوّل إلى الطاقة المتجددة

قام البنك التجاري الدولي- مصر بالمساهمة في تمويل شركة “أمونت” لطاقة الرياح، بهدف إطلاق مشروع لتوليد الطاقة المتجددة بقدرة 500 ميجاوات على سواحل منطقة البحر الأحمر، ويأتي ذلك في ضوء الدورة السابعة والعشرين من مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ (COP27)، ودعمًا لاستراتيجية مصر فيما يخص التوسع في الاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة، وتماشيًا مع إطلاق الحكومة المصرية لبرنامج “الترابط بين موارد المياه والطاقة والغذاء” (NWFE)، والذي من المتوقع أن يبدأ انشائه في ديسمبر 2022، وأن يستمر لمدة 30 شهرًا.

يعمل CIB متحالفا مع اتحاد من المؤسسات الدولية، متضمنا بنك اليابان للتعاون الدولي (JBIC)، مؤسسة التمويل الدولية (IFC)، بالإضافة إلى بنك “ستاندرد تشارتد”، “مؤسسة سوميتومو ميتسوي المصرفية”، “بنك سوميتومو ميتسوي ترست”، كمقرضين تحت غطاء نيبون لتأمين الصادرات والاستثمارات (NEXI)، وذلك بصفه البنك التجاري الدولي بنك رأس المال العامل ووكيل الضمان المحلي وبنك الحساب المحلي.

جدير بالذكر أن مزرعة الرياح التي سوف توّلد طاقة بقدرة 500 ميجاوات، والتي ستقوم بتطويرها شركة “أميا باور” الاماراتية بالشراكة مع “سوميتومو كوربوريشن”، ستعد واحدة من أكبر محطات توليد الطاقة المتجددة في مصر وإفريقيا، مما سوف يلعب دورًا بارزًا في تحقيق الهدف الأساسي لإطلاق هذا المشروع، وهو خدمة آلاف المصريين من خلال تقليل الإنبعاثات الكربونية في مصر، بالإضافة إلى تسريع التحول للاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة.