البنك التجاري الدولي - مصر يحتفل بمرور 4 سنوات على توقيع المبادئ المصرفية المسئولة

احتفل – مصر (CIB)، أكبر بنك قطاع خاص في مصر، بمرور 4 سنوات على كونه أحد البنوك المؤسسة لمبادئ الخدمات المصرفية المسئولة (PRB)، ومن ثم عضويته في المجلس الاستشاري ممثلاً لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

مبادئ الخدمات المصرفية المسئولة

وقال البنك في بيان إنه على مر الأعوام، شهدت هذه المبادئ دعماً واسع النطاق من المستثمرين والعملاء والعاملين في جميع أنحاء المجتمع المالي.

معتبرين أنه المعيار الذهبي لأسس التمويل المستدام. ومن خلال 6 مبادئ مميزة، تسعى هذه المبادرة إلى دعم المؤسسات المالية بالإرشادات اللازمة لدمج ممارسات الاستدامة مع الحد من التأثير البيئي والمجتمعي.

ومنذ ذلك الحين، أصدر CIB تقاريره بما يتماشى مع آليات هذه المبادئ لمدة ثلاث سنوات متتالية، حيث يغطي أحدث إصدار له عام 2022.

ومن خلال هذه التقارير، قد تمكن CIB من تحديد كل من المناخ والشمول المالي باعتبارهما أكثر الأمور إلحاحا طبقا لتكوين محفظته الائتمانية وتوجهه الوطني والبعد العالمي.

وبناء على ذلك، بدأت قطاعات الأعمال والإدارات والوظائف ذات الصلة داخل البنك بالفعل في العمل معاً لمعالجة تلك الآثار وتمكنت من وضع أهداف نحو تحقيق النمو المستدام في تلك المجالات.

وصرح حسين أباظة، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب بـCIB: “منذ أن أصبح البنك أحد الموقعين المؤسسين لمبادئ الخدمات المصرفية المسؤولة في عام 2019، قدمت هذه المبادرة إرشادات للبنك التجاري الدولي من اجل تسريع تحول نظامنا، وتعزيز ممارسات إعداد التقارير لدينا وتحديد مجالات تأثيرنا على البيئة والمجتمع”.

وأكدت الدكتورة داليا عبد القادر، رئيس قطاع التمويل المستدام بالـCIB على الدور الرئيسي للمبادرة في دفع عجلة النمو المستدام للمؤسسات المالية.

وقالت: “أكثر من أي وقت مضى، هناك حاجة ملحة للبنوك بالمنطقة للعمل معاً نحو هدف موحد، للحد من تأثيرها على البيئة والمجتمع مع الحفاظ على نمو أرباحها.

وأضافت “عبد القادر ” أن هذه المبادئ قامت بدعم البنك في تطوير مساره نحو نموذج أعمال أكثر صلابة في مواجهة تغير المناخ، والإبلاغ بشفافية عن التقدم الذي أحرزناه في هذا المجال”.

وسوف يستمر البنك في مواءمة أهدافه التشغيلية مع الهدف الأساسي للمبادئ المصرفية المسؤولة وهو النمو، مع تأمين الاحتياجات البيئية والاجتماعية للأجيال القادمة.