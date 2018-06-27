البنك التجاري الدولي: علاقتنا التعاقدية مع أبراج كابيتال تتمثل في قرضين

رجب عزالدينقال البنك التجارى الدولى الأربعاء، إن لديه علاقات تعاقدية مع مجموعة أبراج كابيتال تتمثل فى قرضين متوسطى الأجل .جاء ذلك فى بيان للرد على استفسارات البورصة المصرية المعممة على الشركات بخصوص وجود علاقة ارتباطية أو تعاقدية مع مجموعة أبراج كابيتال.وقال البنك إن القرضين المشار إليهم

رجب عزالدين

قال البنك التجارى الدولى الأربعاء، إن لديه علاقات تعاقدية مع مجموعة أبراج كابيتال تتمثل فى قرضين متوسطى الأجل .

جاء ذلك فى بيان للرد على استفسارات البورصة المصرية المعممة على الشركات بخصوص وجود علاقة ارتباطية أو تعاقدية مع مجموعة أبراج كابيتال.

وقال البنك إن القرضين المشار إليهما موجهين مباشرة إلى شركتين تابعتين لمجموعة أبراج كابيتال لديهما تدفقات نقدية منتظمة .

ونوه البنك إلى أنه لا يمتلك حصة فى شركة أبراج القابضة وإنما يمتلك فقط حصص صغيرة كشريك محدود فى صندوقين من صناديق الأسهم الخاصة بنسبة لا تتخطى 1% فى أى منهما مؤكدا انعدام تأثيرها على البنك.وفقا للبيان

ونفت 68 شركة مدرجة بالبورصة وجود علاقات تعاقدية أو ارتباطية مع مجموعة أبراج كابيتال إلى حوالى 68 شركة عبر إرسال إفصاحات نُشرت على شاشات البورصة حتى نهاية جلسة الأربعاء.

وطالبت البورصة -اليوم- الشركات المدرجة في السوق، الإفصاح عن علاقتها التعاقدية أو ارتباطها مع مجموعة أبراج، بالتزامن مع تصاعد الأزمة التي تمر بها الشركة الإماراتية.

وشملت الشركات النافية، القعلة للاستشارات المالية ،بيراميدز للقرى السياحية ،جى بى اوتو،مستشفى النزهة ،هيرميس ،وغيرهما .

كانت مجموعة “أبراج الإماراتية”، أعلنت مؤخرًا، عن اعتزامها تصفية بعض أعمالها ببعض الدول على خلفية تفاقم أزمتها.

وتواجه الشركة اتهامين رئيسيين من دولة الكويت والملياردير الأمريكي بيل غيتس وزوجته، في عدم حسن إدارة واستثمار الأموال التي جمعتها الشركة للاستثمار في مشروعات معينة، وهي تهم تصل حد الفساد المالي.

وكانت صحيفة “وول ستريت جورنال” نشرت إن مؤسسة بيل وميليندا غيتس ووحدة مؤسسة التمويل الدولية التابعة للبنك الدولي ومجموعة CDC و PLC ومجموعة بروباركو استأجرت محاسبين شرعيين للنظر في سبب أن استثمارهم المشترك البالغ 200 مليون دولار في صندوق صحة أبراج للنمو الذي تبلغ قيمته 1 مليار دولار، ما زال غير منفقا – ولماذا لم يتم إعادته إليهم وفقا للعقد.

وأشار التقرير، أن شركة أبراج، كانت تستخدم الأموال المخصصة لشراء مستشفيات في باكستان والهند ونيجيريا لتغطية النفقات التشغيلية.

أما صحيفة “فاينانشيال تايمز”، فقالت إن “المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية الكويتية” التي تعتبر أحد دائني الشركة، تقدمت بمذكرة قانونية لتصفية “أبراج” وتسييل أصولها، بعدما فشلت في سداد قرض بقيمة 100 مليون دولار كان مستحق الدفع الأحد (17|6).

وبصفة عامة، تواجه “أبراج كابيتال” العديد من المشاكل بعدما تقدم مستثمروها بشكوى من أنها استخدمت مبلغ مليار دولار كانت مخصصة للاستثمار بصندوق رعاية صحية بطريقة غير مناسبة، وقد أظهرت عملية تدقيق الحسابات أن مبلغ المليار دولار تم استخدامها لتمويل أعمال المجموعة؛ عوضاً عن استخدامها في استثمارات بمستشفيات الأسواق الناشئة.

ونقلت “فايننشال تايمز” عن مصادر مطلعة قولها، إن هناك مبلغ 100 مليون دولار مفقودة من حسابات المجموعة.

ومن جهتها، قالت وكالة “بلومبيرج”: تواجه الشركة تهما كثيرة متعلقة بسوء إدارة الأصول الاستثمارية الخاصة بالعملاء، فضلا أن وجهة الأموال الضائعة لا تزال غير معلومة إلى حد الآن.