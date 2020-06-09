البنك التجاري الدولي ضمن قائمة أقوى 100 شركة بالشرق الأوسط خلال 2020

جاء البنك التجاري الدولي، أكبر بنوك القطاع الخاص في مصر، ضمن قائمة فوربس لأقوى الشركات بمنطقة الشرق الأوسط لعام 2020، ويعتبر البنك المصري الوحيد ضمن القائمة.

وتضم قائمة (أقوى 100 شركة في الشرق الأوسط 2020) أكبر 100 شركة عامة، والأكثر ربحية يتم تداولها في أسواق المال في المنطقة.

ووفقًا للقائمة التي نشرتها فوربس فإن البنك التجاري الدولي جاء في المرتبة 28 بصافي ربح بلغ 749 مليون دولار خلال العام الماضي، ومبيعات سجلت 3 مليارات دولار، بينما بلغ إجمالي أصوله نحو 24.5 مليار دولار، وقيمته السوقية 5.5 مليار دولار.

واستحوذت الشركات المصرية على 5 مراكز فقط ضمن تصنيف أقوى 100 شركة في منطقة الشرق الأوسط يتصدرها البنك التجاري الدولي في المرتبة 28، ثم الشركة الشرقية للدخان في المركز 79 بحجم مبيعات بلغت 882 مليون دولار، وأرباح 237 مليون دولار، وأصول 1.4 مليار دولار، وقيمة سوقية 1.8 مليار دولار.

بينما جاءت شركة طلعت مصطفى في المركز 85 بقيمة مبيعات 746 مليون دولار، و124 مليون دولار صافي ربح، وأصول 6.6 مليار دولار، وقيمة سوقية 654 مليون دولار.

واحتلت شركة السويدي إلكتريك المرتبة 87 بحجم مبيعات بلغ 3 مليارات دولار، وصافي ربح 264 مليون دولار، والقيمة السوقية 1.1 مليار دولار، والأصول 3.4 مليار دولار.

بينما جاءت الشركة المصرية للاتصالات في المرتبة 91 بحجم أصول 4.6 مليار دولار، ومبيعات 1.6 مليار دولار، وصافي ربح 280 مليون دولار، وقيمة سوقية 1.1 مليار دولار.

فوربس : كورونا تؤثر على الشركات العاملة في الشرق الأوسط خلال الربع الأول

وقالت فوربس إن جائحة كورونا أثّرت على القيم السوقية للشركات العامة في الشرق الأوسط على مدار الأشهر الـ3 الأولى من العام الحالي، حيث هبطت قيمها السوقية بحدة مثل أسواق المال على مستوى العالم، التي هوت بعنفٍ جراء الجائحة.

وعلى الرغم من عدم ظهور آثار الأزمة على نتائج أعمال الشركات في الربع الأول من العام الحالي، أدى دخول شركة أرامكو السعودية– وتصدرها- قائمة أقوى 100 شركة في الشرق الأوسط، إلى تحقيق طفرة في القيم المجمعة للقائمة، حيث قفزت المبيعات المجمعة للشركات إلى 670 مليار دولار، وسجلت صافي الأرباح 148 مليار دولار، و3.5 تريليون دولار للأصول، و2.3 تريليون دولار للقيمة السوقية.

واللافت أن أرامكو السعودية تمثل 49% من المبيعات المجمعة للشركات المدرجة في القائمة، و59.6% من صافي الأرباح، و11.4% فقط من الأصول، و69.6% من القيم السوقية، مما يجعلها تتصدر الشركات المدرجة في القائمة، بعد نجاح طرح الشركة في أكبر طرح عام أولي على الإطلاق، بقيمة 25.6 مليار دولار في نهاية 2019.

وتصدرت المملكة العربية السعودية دول القائمة بواقع 33 شركة، تليها الإمارات العربية المتحدة ممثلة بـ21 شركة، ثم قطر بواقع 18 شركة.

فيما جاء قطاع البنوك والمؤسسات المالية في صدارة القطاعات الممثلة في القائمة بواقع 46 مؤسسة مالية، يليه القطاع الصناعي بـ9 شركات. وحلّ قطاعا العقارات- الإنشاءات والاتصالات في المرتبة الثالثة بواقع 8 شركات لكل منهما.