البنك التجاري الدولى يوقع مذكرة تفاهم مع LinkedIn التعليمية

وقَّعت إدارة الموارد البشرية بالبنك التجاري الدولي CIB مذكرة تفاهم مع منصة LinkedIn التعليمية.

وتقدم منصة LinkedIn الأمريكية خدمات تعليمية عبر الإنترنت من خلال توفير مجموعة كبيرة ومتنوعة من فيديوهات الدورات التعليمية لنخبة من أبرز الخبراء بمختلف القطاعات، بالإضافة إلى ذلك، هي شركة تابعة لـ LinkedIn، وهي عبارة عن منصة تعليمية تضم قاعدة بيانات تحتوي على أكثر من 16000 دورة تندرج تحت 4 فئات رئيسية: الأعمال والإبداع والتكنولوجيا والشهادات.

ويأتي هذا التعاون في إطار

، وتهيئتهم لسوق العمل من خلال تمكينهم من استكشاف مختلف المسارات والمهارات التنموية.

و يساعد توقيع هذه المذكرة الهامة في دعم المساعي الوطنية ومبادرات البنك المركزي المصري في تنمية الشباب، بالإضافة إلى التأكيد على دور للبنك في تطوير القدرات الشخصية والمهنية للشباب الموهوبين كونه جزءً من الشمول المالي، مما يمنحهم ميزة تنافسية فريدة لمساعدتهم في الاستعداد للالتحاق بسوق العمل.

جدير بالذكر أنه تم توقيع مذكرة

بحضور كل من أعضاء إدارة البنك التجاري الدولي ومنصةLinkedIn التعليمية.