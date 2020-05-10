البنك التجارى الدولى يلزم عملاءه بارتداء الكمامات عند زيارة الفروع

ألزم البنك التجاري الدولي CIB عملائه بارتداء قناع الوجه الطبي «كمامة» في حالة زيارة أي من فروعه، بدءًا من غد الإثنين.

يأتى ذلك فى إطار تطبيق الإجراءات الاحترازية لمكافحة فيروس كورونا على أن يتم تطبيق ذلك اعتباراً من غد الاثنين الموافق 11 مايو 2020.

ولم يكن التجارى الدولى هو الوحيد الذى الزم عملائه بهذا الطلب حيث الزم بنك مصر عملائه بضرورة ارتداء الكمامة عند زيارة الفروع .

حرص البنك على السلامة الشخصية للعملاء



وأكد التجاري الدولي أن هذه الخطوة تأتي حرصا من البنك على السلامة الشخصية للعملاء ، مشيرا إلى إمكانية استخدام قنواتنه الإلكترونية في أي وقت ومن أي مكان.

وكان الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، قد تلقى خطاباً من هشام عز العرب، رئيس مجلس إدارة البنك التجاري الدولي، أعلن خلاله مساهمة البنك بمبلغ يصل إلى 7 ملايين دولار أمريكي، وجهت لإتاحة اختبارات فيروس كورونا المستجد، ودعم الإحتياجات الفورية للأسر التي تأثرت مصادر دخلها خلال الأزمة، والمساهمة في الصندوق الوطني للطوارئ والأزمات.

كما تبرع البنك بنحو 250 ألف دولار أمريكي، لدعم صندوق الاستجابة التابع للاتحاد الأفريقي، ضد فيروس كوفيد 19.







