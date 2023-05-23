البنك الإفريقي للتنمية يُصدر توقعاته لنمو الاقتصادات الإفريقية غدًا

يُطلق البنك الأفريقي للتتمية غدًا الأربعاء تقريره السنوي بخصوص آفاق الاقتصاد الأفريقي وتوقعات نمو الناتج المحلي لبلدان القارة السمراء.

يأتي إطلاق التقرير في ضوء انعقاد الاجتماعات السنوية لمجموعة بنك التنمية الأفريقي، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، بمدينة شرم الشيخ في الفترة من 22 إلى 26 مايو الجاري.

ومجموعة التنمية الأفريقي، مؤسسة تمويل تنموية متعددة الأطراف أنشئت للمساهمة في التنمية الاقتصادية والتقدم الاجتماعي في البلدان الأفريقية.

وتأسست المؤسسة الأفريقية في عام 1964 وتتألف من ثلاثة كيانات هي البنك الأفريقي للتنمية، وصندوق التنمية الأفريقي والصندوق الاستئماني النيجيري.

ويستهدف البنك الأفريقي للتنمية محاربة الفقر وتحسين ظروف المعيشة في القارة.

وتشير تقديرات صندوق النقد الدولي الصادرة في شهر أبريل الماضي ،إلى تراجع معدل نمو الناتج المحلي لبلدان منطقة أفريقيا جنوب الصحراء بنسبة 3.6% العام الجاري مقابل 3.9% العام الماضي، مرجحاً ارتفاعه إلى 4.2% العام المقبل.

وقال صندوق النقد، في توقعاته، إن آفاق الاقتصاد العالمي محفوفة بعدم اليقين وسط اضطراب القطاع المالي وارتفاع التضخم والآثار المستمرة من الغزو الروسي لأوكرانيا وجائحة كوفيد التي امتدت لثلاث سنوات.