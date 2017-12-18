البنك الإفريقي للتصدير يسعي لزيادة حجم التجارة لنحو 250 مليار دولار

عمر سالم ودعاء محمود: قالت كانايو أواني مدير قطاع مبادرة التجارة البينية في أفريقيا بالبنك الافريقي للتصدير والاستيراد، ان البنك يسعي في استراتيجيته الخمسية الجديدة والتي تمتد حتي عام 2021 الي تحويل أفريقيا لمركز تجاري عالمي من خلال عدة ركائز…

عمر سالم ودعاء محمود:



قالت كانايو أواني مدير قطاع مبادرة التجارة البينية في أفريقيا بالبنك الافريقي للتصدير والاستيراد، ان البنك يسعي في استراتيجيته الخمسية الجديدة والتي تمتد حتي عام 2021 الي تحويل أفريقيا لمركز تجاري عالمي من خلال عدة ركائز أساسية لتعزيز التجارة البينية الإفريقية وتنمية الصادرات والتمويل التجاري.



وأضافت خلال مؤتمر تنمية التجارة البينية الإفريقية ان البنك يسعي الي زيادة حجم التجارة عن المستويات الحالية والتي تبلغ 175 مليار دولار لتصل الي 250 مليار دولار بحلول عام 2021.



ولفتت إلي أن البنك لديه استراتيجية تجارية لدعم التبادل السلعي والمنتجات بين دول القارة والتي تعتمد علي 3 محاور وهي خلق الفرص ودعم التواصل وتحقيق الأهداف بالإضافة الي ركيزة رابعة خاصة بالتقييم.