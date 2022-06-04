البنك الإسلامي يكرم الفريق الإعلامي لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية

كرم البنك الإسلامي للتنمية الفريق الإعلامي لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية باعتباره الفريق الإعلامي الممثل للبلد المضيف للاجتماعات السنوية لمجموعة البنك والتي عقدت في مدينة شرم الشيخ في الفترة 1-4 يونيو الجاري تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي.
وسلم درع التكريم الدكتور ثامر باعظيم رئيس قطاع الإعلام والاتصال والتسويق بمجموعة البنك الإسلامي للدكتور محمد العقبي المستشار الإعلامي لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية ورئيس اللجنة الإعلامية للاجتماعات السنوية للبنك الإسلامي.
من جانبه تقدم الدكتور محمد العقبي مستشار وزير التخطيط للإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة رئيس لجنة الإعلام بالاجتماعات السنوية بالشكر لمجموعة البنك الإسلامي والفريق الإعلامي من الجانبين والإعلاميين والصحفيين الذين شاركوا في تغطية فعاليات الاجتماعات السنوية، مشيدا بالمهنية والاحترافية الواضحة من ممثلي وسائل الإعلام المحلية والدولية في تناول الموضوعات التي طرحت خلال الاجتماعات، وما تم من أحداث جانبية ولقاءات ثنائية.