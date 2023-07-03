البنك الإسلامي يكرم البعثة المصرية بعد الإشراف على 800 ألف رأس من الهدي والأضاحي خلال موسم الحج

فى ختام أعمال البعثة المصرية للهدى والأضاحى بالكشف على أكثر من 800 ألف رأس أغنام بموسم الحج هذا العام، وفى لفته كريمة من الجانب السعودي، تم تكريم أعضاء البعثة المصرية، وذلك على ما تم تقديمه من تفانٍ وإتقان فى العمل داخل المجازر السعودية فى الكشف على هذا العدد الضخم من الأضاحي والصدقات.

و أوضح الدكتور إيهاب صابر، رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية في تصريحات صحفية اليوم بأنه تم توجيه الشكر والتقدير الي السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي على الدعم المقدم منه للتعاون المشترك بين الجانبين المصري والسعودي في مجالات الزراعة المختلفة وخاصة بتبادل الخبرات والكفاءات والمهارات المطلوبة للكشف على لحوم الهدى والأضاحى والصدقات بالمملكة العربية السعودية لما يتمتع به الجانب المصري من وجود أطباء بيطريين يتمتعون بالكفاءة العالية والمهارات الجيدة والخبرات الطويلة في مجال الكشف على اللحوم وأعمال المجازر .

واضاف اللواء الدكتور إيهاب صابر رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية بأنه تم تقديم الشكر والتقدير للجانب السعودي على حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة متمنيا التقدم والازدهار للمملكة العربية السعودية لما تقدمه من خدمات لضيوف الرحمن من الحجيج من جميع أنحاء العالم.

هذا وكانت جمهورية مصر العربية تشارك بعثتها الرسمية بنحو 306 من الأطباء البيطريين في مشروع المملكة العربية السعودية للإفادة من الهدى والأضاحى خلال موسم الحج هذا العام تحت إدارة البنك الإسلامي للتنمية للإشراف على الهدى والأضاحى بتوقيع الكشف الصحي على الحيوانات الحية والتأكد من سلامتها الصحية الظاهرية وصلاحيتها الشرعية إضافة إلى متابعة عملية الذبح والكشف على اللحوم للتأكد من سلامتها من الناحية الصحية فضلاً عن جودتها والتأكد من حفظها بالطريقة الأمثل.