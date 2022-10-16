البنك الإسلامي للتنمية يتأهب لضخ تمويلات بقيمة 660 مليون دولار للدول النامية

يتأهب البنك الإسلامي للتنمية ، لضخ تمويلات جديدة بنحو 660 مليون دولار لعدد من الدول النامية لمواجهة ارتفاع أسعار الغذاء عالمياً، بحسب رئيس البنك محمد الجاسر، الذي أكد أن التمويلات الجديدة في الطريق وستتم الموافقة عليها قريباً.

رصد البنك الإسلامي للتنمية، والذي يقع مقره الرئيسي في مدينة جدة السعودية، برنامجاً تمويلياً لإقراض الدول النامية لمواجهة الارتفاعات الكبيرة في أسعار السلع الغذائية بالتزامن مع الحرب الروسية على أوكرانيا، بقيمة 10.5 مليار دولار. الجاسر أضاف أننا سائرون لضخ مزيد من التمويلات للدول التي عانت من ارتفاع أسعار الغذاء.

موجة التضخم العالمية

تسببت موجة التضخم العالمية، والغزو الروسي لأوكرانيا فبراير الماضي، وما ترتب عليه من أزمة طاقة في أوروبا، إلى أزمات في إنتاج الأسمدة تمثلت في تقليص الإنتاج، فيما تسببت أسعار الغذاء القياسية في الضغط على اقتصادات الدول الناشئة.

الأزمة الجارية أصعب من الأزمات السابقة بما فيها الأزمة المالية العالمية في عام 2008، بحسب الجاسر الذي أوضح أن الأزمة الحالية متعددة المستويات بداية من جائحة كورونا، وارتفاع أسعار الغذاء، وزيادة أسعار الفائدة، وصولاً إلى التغير المناخي الذي تسبب في أزمات اقتصادية مثلما حدث في باكستان.

الجاسر قال في المقابلة، خلال الاجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليين في واشنطن، إنه تم تخصيص ثلث ميزانية البرنامج المقدرة بـ 10.5 مليار دولار لتلبية الاحتياجات السريعة المتضمنة شراء الحبوب وبناء المخزون من الأغذية، فيما تم تخصيص الثلثين الباقيين لمشاريع متوسطة وطويلة الأجل في قطاعات الزراعة والإنتاج لتحقيق استدامة المخزون الغذائي.

يعقد البنك الإسلامي للتنمية اجتماعاً غداً في واشنطن مع 12 مؤسسة تمويلية دولية لبحث التعاون والتنسيق في مساعدة الدول المحتاجة للتمويل خلال المرحلة المقبلة.

إصدارات صكوك جديدة

توقع الجاسر إصدار 4 مليارات دولار من الصكوك بنهاية العام الجاري، تضاف إلى 40 مليار دولار إصدارات قام بها البنك سابقاً لتلبية الطلب والاحتياجات التمويلية للدول الأعضاء.

حصل البنك الإسلامي للتنمية على نحو 8.5 مليار دولار من الدول المساهمة، في حين قام بإقراض نحو 165 مليار دولار للدول الأعضاء ضمن استراتيجيته لتنويع مصادر الدخل.

وقع البنك أول اتفاقية تمويلية مع الأردن ضمن برنامجه الجديد بقيمة 200 مليون دولار في مطلع الشهر الجاري.

وفقاً لموقع البنك الإلكتروني، فقد بلغ صافي اعتمادات مجموعة البنك الإسلامي للتنمية خلال عام 2021 ما مجموعه 8.8 مليار دولار أميركي، كما أنه يمتلك أصولاً تشغيلية تتجاوز 16 مليار دولار.

يضم البنك في عضويته 57 بلداً عضواً من أربع قارات، ويمتلك أصولاً تشغيلية تتجاوز 16 مليار دولار، ورؤوس أموال مكتتب بها تبلغ 70 مليار دولار، كما يحظى البنك الذي يعد أحد أكثر بنوك التنمية المتعددة الاطراف الفاعلة في العالم، بتصنيف AAA.