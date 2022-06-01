البنك الإسلامى للتنمية : زيادة حجم محفظة التعاون مع مصر إلى 6 مليارات دولار

كشف منصور مختار، نائب رئيس العمليات بالبنك الإسلامي للتنمية، عن مفاوضات بين مصر ومؤسسة التمويل الإسلامي للتنمية، التابعة البنك الإسلامي للتنمية، على زيادة حجم التمويل المقدَّم من المؤسسة لمصر إلى 6 مليارات دولار، بدلًا من 3 مليارات دولار.

وأضاف منصور مختار، فى تصريحات على هامش اجتماعات مؤسسات البنك الإسلامي للتنمية الذى يُعقد تحت عنوان “التعافي بعد الجائحة” بشرم الشيخ، أن المفاوضات حاليًّا وصلت إلى مرحلة متقدمة.

وأشار منصور إلى أن الاجتماعات الحالية ستشهد الإعلان عن نتائج تلك المفاوضات التى وصلت إلى مرحلة متقدمة جدًّا.

وأضاف أن الاتفاق الجديد على زيادة حجم المحفظة سوف يوقّع خلال المؤتمر، وأن البنك حريص على دعم جهود التنمية التى تشهدها مصر حاليًّا.

ونوه بأن البنك يعمل على توسعة نشاطه فى دعم القطاع الخاص ومشروعات الاقتصاد الأخضر.