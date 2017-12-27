البنك الأوروبي: 500 مليون دولار دعمًا مقدمًا للطاقة المتجددة في 2017

مدحت إسماعيل قال إريك راسموسن، مدير الموارد الطبيعية بالبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، إن البنك أسهم في دعم الطاقة المتجددة في مصر خلال 2017 بنحو 500 مليون دولار، مؤكدا التزام بلاده بدعم عمليات نموذج التنمية الصديقة للبيئة.وأضاف خلال كلمته في موتمر توقيع اتفاقية مع وزارة الاستثمار و



مدحت إسماعيل

قال إريك راسموسن، مدير الموارد الطبيعية بالبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، إن البنك أسهم في دعم الطاقة المتجددة في مصر خلال 2017 بنحو 500 مليون دولار، مؤكدا التزام بلاده بدعم عمليات نموذج التنمية الصديقة للبيئة.

وأضاف خلال كلمته في موتمر توقيع اتفاقية مع وزارة الاستثمار والتعاون الدولي لدعم كفاءة الطاقة بقيمة 200 مليون دولار، أن البنك يسعي إلي زيادة حجم تمويل الاقتصاد الأخضر في مصر إلي 40% ‎من استثماراته السنوية، مضيفا أن توقيع اتفاقية دعم كفاءة الطاقة تعد أحد مجالات التعاون بين الطرفين.