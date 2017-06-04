البنك الأوروبي يوفر 360 مليون يورو لتطوير المترو

مدحت إسماعيل: اقتربت وزارة النقل ممثلة فى الهيئة القومية للأنفاق، من تدبير 360 مليون يورو، عبر قرض ميسر من البنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية، لتطوير الخط الأول لمترو «حلوان المرج». قال وزير النقل الدكتور هشام عرفات لـ «المال أن وزارته اتفقت مؤخرا مع «

مدحت إسماعيل:

اقتربت وزارة النقل ممثلة فى الهيئة القومية للأنفاق، من تدبير 360 مليون يورو، عبر قرض ميسر من البنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية، لتطوير الخط الأول لمترو «حلوان المرج».

قال وزير النقل الدكتور هشام عرفات لـ «المال أن وزارته اتفقت مؤخرا مع «البنك الأوروبي»، على توفير المبلغ للبدء فى تطوير الخط الأول، لافتا إلى أن وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى الدكتورة سحر نصر تستكمل حالياً المفاوضات مع البنك لتحديد الآجال الزمنية للقرض وفترة السماح والفائدة المستحقة.

وأشار إلى أنه من المتوقع الانتهاء من المفاوضات خلال فترة قصيرة، وتوقيع الاتفاق خلال شهر، مؤكداً أن الخط الأول للمترو أصبح فى حاجة ملحة إلى تطوير نظم الإشارات، وخطوط السير.

يذكر أن «النقل» أعلنت منتصف أبريل الماضى، عقب مضاعفة سعر تذكرة المترو إلى جنيهين عن مخطط لتطوير المرفق، خاصة الخطين «الأول والثاني»، بتكلفة 30.76 مليار جنيه، بواقع 26.35 مليار للأول و4.41 مليار جنيه للثاني.

وتسعى «النقل» إلى توفير جزء من تكلفة تطوير الخط الأول عبر الموازنة العامة للدولة، والجزء الآخر من خلال قروض ميسرة من بعض مؤسسات التمويل والبنوك الأجنبية.

وخطة تطوير ورفع كفاءة الخط الأول للمترو «المرج حلوان»، تشمل تحديث وتطوير نظم الإشارات بالكامل بتكلفة 1.872 مليار جنيه، ونظم التحكم المركزى المسئولة عن المتابعة والتحكم فى حركة القطارات بتكلفة 282.75 مليون جنيه، بجانب نظم الاتصالات بالكامل بقيمة 1.647 مليار جنيه، وتجديد القضبان بتكلفة 634 مليون جنيه.

وكانت الهيئة القومية لمترو الانفاق تعاقدت مؤخرا على شراء 20 قطارا مكيفا من شركة «هونداى روتم» الكورية بقيمة 2.2 مليار جنيه للخط الأول.

ولفت وزير النقل، إلى أن جهات التمويل الدولية أبدت موافقتها على توفير القروض، بعد التأكد من خطة الوزارة لتحديث المرفق وزيادة الإيرادات، موضحا أن قرار رفع التذكرة، والتوسع الإعلانى على أصول المرفق، إحدى آليات توليد العوائد التى سيتم توظيفها فى أعمال التطوير وتقديم خدمة مميزة للمواطن.

