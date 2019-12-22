البنك الأوروبي يستحوذ على %20 من «إنفينتي للطاقة» بقيمة 60 مليون دولار

استحوذ البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية «EBRD» على %20 من رأسمال شركة «إنفينتي» (إحدى شركات «إنفينتى كابيتال للاستثمار) فى صفقة بلغت قيمتها 60 مليون دولار.

علمت «المال» من مصدر مقرب من العملية أن الصفقة تمت فى صورة زيادة رأس مال الشركة بقيمة 60 مليون دولار يتحملها البنك الأوروبى، الذى يهدف للمشاركة فى المشروعات المختلفة لإنفينتى فى الطاقة المتجددة.

أضاف المصدر لـ«المال» أن إنفينتى تمتلك 6 مشروعات للطاقة الشمسية بقدرة 240 ميجا وات، منها فى الحزام الأخضر بمنطقة 6 أكتوبر، ومجمع مشروعات بنيان بأسوان بقدرة 50 ميجاوات فى مرحتله الأولى ، كما لديها 3 مشاريع بقدرة 150 ميجاوات فى المرحلة الثانية بمجمع مشاريع بنبان، وآخر فى محافظة أسوان.

يذكر أن البنك الأوروبي لإعادة الإعمار أعلن منذ أيام عن اختيار مصر أكبر دولة لعملياته للعام الثالث على التوالى، ووصلت استثماراته بها خلال العام الجارى إلى أكثر من مليار يورو.

وأكد البنك أنه يهتم بالفرص الاستثمارية فى مصر خلال المرحلة المقبلة ، مع الاستمرار فى دعم برنامج الإصلاح الاقتصادى الطموح للحكومة، لا سيما فى قطاع البنية الأساسية.

وأوضح أنه خلال الثلاثة أعوام الماضية بلغت استثماراته فى مصر 3.5 مليار يورو فى أكثر من 80 مشروعًا بجميع قطاعات الاقتصاد، مع التركيز بشكل خاص على البنية الأساسية والطاقة والبنوك، وحصل القطاع الخاص على %70 من إجمالى المحفظة.