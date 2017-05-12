البنك الأوروبي يدعم القطاع الخاص لإنتاج البتروكيماويات بـ 11 مليون دولار

المال - خاصأعلنت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، موافقة البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية على تقديم تمويل لشركة الكربون القابضة المصرية لإنتاج البتروكيماويات محليًا، بقيمة 11 مليون دولار أمريكي، وذلك في إطار جهود الوزارة لدعم القطاع الخاص من خلال مؤسسات التمويل الدولية المش

المال – خاص

أعلنت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، موافقة البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية على تقديم تمويل لشركة الكربون القابضة المصرية لإنتاج البتروكيماويات محليًا، بقيمة 11 مليون دولار أمريكي، وذلك في إطار جهود الوزارة لدعم القطاع الخاص من خلال مؤسسات التمويل الدولية المشاركة في عدد من المشروعات التنموية في مصر، مشيرة إلى أن من ضمن مهام وزارة الاستثمار دعم المستثمرين.

وقالت نصر، في بيان صحفي صادر عن الوزارة، اليوم الجمعة، إنه سيتم استخدام التمويل لتحسين المعايير إلى مستوى يفوق مستوى الصناعة الحالي لتلبية معايير شهادة الأيزو الدولية في الشركة المصرية للهيدروكربون -إحدى شركات شركة الكربون القابضة المصرية- بالإضافة إلى أن الشركة ستعمل على الارتقاء بنهجها في إدارة كفاءة استخدام الطاقة وتقليل انبعاثات أكسيد النيتروز بالشركة في إطار حماية البيئة.

وأوضحت الوزيرة أن هذا التمويل سيساعد على تأسيس مشروع تجريبي مع شركة الكربون القابضة يمهد الطريق لبناء مصنع لإنتاج البولي بروبيلين في مصر ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

يذكر أن البنك الأوروبي للإنشاء والتعمير استثمر 2.3 مليار يورو في مصر من خلال 43 مشروعًا، منذ بدء أنشطته في البلاد في نهاية عام 2012، وتشمل مجالات القطاع المالي، والأعمال التجارية الزراعية والتصنيع والخدمات، فضلا عن مشاريع البنية التحتية، مثل الطاقة والمياه وخدمات الصرف الصحي ودعم خدمات النقل.