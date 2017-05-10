البنك الأوروبي للإعمار: النمو الاقتصادي سيتعافى بمناطق العمليات

هاجر عمران:توقع بنك التنمية وإعادة الإعمار الأوروبى، أن يستعيد النمو الاقتصادي نشاطه في أنحاء المناطق التي يعمل بها البنك خلال العامين الحالى والمقبل، مدعومًا بارتفاع أسعار النفط، وتعافي روسيا من الركود، جاء هذا في آخر تقرير عن "التوقعات الاقتصادية الإقليمية" الصادر عن البنك الأوروبي لإعادة الإعما

هاجر عمران:

توقع بنك التنمية وإعادة الإعمار الأوروبى، أن يستعيد النمو الاقتصادي نشاطه في أنحاء المناطق التي يعمل بها البنك خلال العامين الحالى والمقبل، مدعومًا بارتفاع أسعار النفط، وتعافي روسيا من الركود، جاء هذا في آخر تقرير عن “التوقعات الاقتصادية الإقليمية” الصادر عن البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية.

وقال البنك فى بيان اليوم الأربعاء، أنه على خلفية التطورات في روسيا وفي أسواق السلع الأساسية، من المتوقع أيضًا أن يتسارع النمو في أوروبا الشرقية والقوقاز، ومن المرجح أن يستقر النشاط في آسيا الوسطى عند مستويات أعلى قليلا.

ومع ذلك، فمن المتوقع أن تشهد تركيا تباطؤًا في النمو خلال عام 2017، مما يعكس جزئيًا المخاطر الأمنية والجيوسياسية التي أدت أيضًا إلى تنقيح توقعات البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية في بلدان منطقة جنوب وشرق المتوسط.

وفي المتوسط، يشهد النمو الاقتصادي في الـ36 بلدًا التي يعمل بها البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية ارتفاعًا يصل إلى 2.4% في عام 2017 وإلى 2.8% في عام 2018، بالمقارنة مع التوسع بنسبة 1.8% في العام الماضي.

وتكشف آخر التوقعات عن تقلص فجوة النمو بين الشرق والغرب، التي اتسمت بها اقتصادات المناطق التي يعمل بها البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية في السنوات الأخيرة عقب حدوث زيادة قوية في النمو في الشرق.

وقد عانت بلدان أخرى من الشرق من ضعف أسعار السلع الأساسية، واستفاد الانكماش الروسي والبلدان من الغرب من انخفاض أسعار النفط والسياسات النقدية المرنة في منطقة اليورو.

ووفقا للبيان، من المتوقع أن يتسارع النمو في أوروبا الوسطى ودول البلطيق بشكل طفيف في عام 2017 ليصل إلى حوالي 3% بعد التراجع المدفوع بالاستثمارات في عام 2016، ومن المتوقع أن يظل على نفس المستوى في عام 2018.

وفي جنوب شرق أوروبا، يُتوقع أيضًا أن يصل متوسط النمو إلى نسبة 3%، ومن المتوقع أن تعود اليونان الى النمو مع تقدم الاصلاحات وتتحسن الثقة فى الأعمال تدريجيًا.

ويقول التقرير إن آخر التوقعات تخضع لمخاطر كبيرة تتعلق بالتوترات الجيوسياسية في المنطقة وحولها، في ظل خلفية من عدم اليقين السياسي المتزايد، “إن التوقعات الاقتصادية للمنطقة لا تزال متأثرة بشكل جوهري بالإرهاب والتوترات الجيوسياسية وأزمة اللاجئين. وقد شهدت مصر والأردن وروسيا وتركيا خلال الشهور الستة الماضية عدة هجمات إرهابية، بينما لا يزال هناك أزمة انسانية في سوريا”.

كما أشارت النظرة المستقبلية للصين بوجود خطر في الوقت الذي تسعى فيه البلاد إلى إعادة التوازن إلى اقتصادها، كما أن أي انعكاس لانتعاش أسعار النفط الحادث مؤخرًا سيكون مصدرًا رئيسيًا للمخاطر بالنسبة لروسيا وللبلدان التي لها روابط اقتصادية وثيقة معها.

ويلاحظ التقرير أيضًا أن تدفقات رأس المال إلى المناطق التي يعمل بها البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية كانت أقوى من المتوقع في الأشهر الأولى من عام 2017، فعلى الرغم من التشديد التدريجي للسياسة النقدية في الولايات المتحدة الأمريكية، يعكس هذا الأمر حقيقة التباطؤ الحالي لوتيرة التشديد النقدي بشكل أكبر مما كان متوقعًا في السابق.

ونتيجة لذلك، فإن انخفاض قيمة عملات المنطقة مقابل الدولار الأمريكي بعد انتخابات الولايات المتحدة قد انعكس تمامًا في معظم البلدان، مع استثناء ملحوظ من تركيا حيث لعبت العوامل المحلية دورًا هامًا، ولا تزال مستويات القروض المتعثرة مرتفعة في العديد من المناطق التي يعمل بها البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية على الرغم من بعض التحسينات في جنوب شرق أوروبا.

روسيا

بعد الانكماش الذي بلغ مجموعه 3% على مدى العامين الماضيين، من المتوقع الآن أن يتعافى الاقتصاد الروسي، مدعومًا بارتفاع أسعار النفط ، ومن المتوقع أن يصل النمو في عامي 2017 و 2018 إلى 1.2 و 1.4% على التوالي، مدعومين أيضًا بتعافي الاستثمار والاستهلاك الخاص.



تتمثل المخاطر الرئيسية لهذه التوقعات في تطورات أسعار النفط، والافتقار إلى إصلاحات بيئة الأعمال التي تدعم الاستثمار، ومن التوترات الجيوسياسية واستمرار العقوبات. وحذر التقرير “أنه بدون اصلاحات كبيرة، سيظل النمو طويل الأجل فى حدود 1 إلى 2% سنويًا بسبب انخفاض الاستثمارات.”



ووفقا للبيان، لقد تباطأ الاقتصاد التركي بشكل ملحوظ منذ عام 2015، حيث انخفض النمو إلى النصف بنسبة 2.9% في عام 2016 بسبب الانخفاض الحاد في عائدات السياحة والعقوبات الروسية والتوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط. وقد أدى ضعف الاستهلاك والاستثمار بعد محاولة الانقلاب العسكري في يوليو 2016 إلى تفاقم هذه المشاكل السابقة.

من المتوقع أن يرتفع النمو إلى 2،6% في عام 2017، مما يعكس تفاقم مشاعر المستثمرين التي يضاعفها انخفاض تصنيف تركيا السيادي إلى مستوى الاستثمار الفرعي، ومن المتوقع أن تصل نسبة الزيادة إلى 3% في عام 2018.

وفي منطقة جنوب وشرق المتوسط، تم تعديل النمو المتوقع في عام 2017 هبوطًا طفيفًا، ليصل إلى 3.7 %، وذلك بسبب كون الأداء أسوأ مما كان متوقعًا في جميع بلدان المنطقة، ولكن مع الاختلافات الوطنية.

ومن المتوقع أن يصل متوسط النمو في منطقة جنوب وشرق المتوسط إلى 4.1% في عام 2018، على خلفية انتعاش الإنتاج الزراعي في كل من المغرب وتونس، وارتفاع الطلب المحلي في الأردن مدفوعًا بأزمة اللاجئين، وتحسين القدرة التنافسية ومناخ الأعمال في مصر.

ومن المتوقع أن يرتفع النمو في آسيا الوسطى في عام 2017 قليلاً إلى 3.8 %، مقارنة بنسبة 3.5 % في عام 2016، مما يعكس تحسن البيئة الخارجية. وستستفيد البلدان المصدرة للسلع من ارتفاع أسعار النفط والسلع الرئيسية الأخرى، بينما من المتوقع أن تحصل البلدان ذات الروابط الاقتصادية القوية مع روسيا على الدعم من انتعاش التحويلات المالية، مما يؤدي إلى انتعاش الطلب المحلي.

وفي عام 2018، من المتوقع أن يرتفع نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في المنطقة إلى 4.6 %، مدفوعًا أساسًا بأداء أقوى في البلدان المصدرة للسلع.

ومن المتوقع أن يتحول النمو في أوروبا الشرقية والقوقاز ككل إلى إيجابي في عام 2017 بعد ركود العام الماضي. غير أنه من المتوقع أن تظل أذربيجان وبيلاروسيا في حالة ركود. ومن المتوقع أن يستمر الانتعاش التدريجي في المنطقة في عام 2018.

وقال البيان أن قبرص تواصل النمو بعد بدء تعافيه في عام 2015 إلى 1.7 %، و وصل نمو الناتج المحلي الإجمالي إلى 2.8 % فى 2016 وهو أعلى من التوقعات.

وكانت السياحة أحد العوامل الرئيسية للاقتصاد القبرصى في حين إسهام قطاعات أخرى مثل البناء والخدمات المهنية أيضًا في الانتعاش.

ومن المرجح أن يستمر النمو الإجمالي في عامي 2017 و 2018 فى قبرص بنسبة تتراوح بين 2 و 2.5 % ، غير أن ارتفاع مستويات المديونية في الاقتصاد وإرث كبير من الديون المتعثرة لا يزالان يمثلان تحديات رئيسية.

