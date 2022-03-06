البنك الأوروبي لإعادة الإعمار يوقع مذكرة تفاهم مع وزارة السياحة لإنشاء مجلس للمهارات

ستعمل هذه المنصة الجديدة للشراكة بين القطاعين العام والخاص وحوار السياسات على تطوير تحليلات فجوة المهارات واستراتيجيات تنمية المهارات وأطر التأهيل ومعايير المهارات المهنية.

وقّع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية مذكرة تفاهم لإنشاء مجلس مهارات قطاعية مع وزارة السياحة والآثار والاتحاد المصري للغرف السياحية، بدعم من الصندوق الخاص للمساهمين التابع للبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية وأمانة الدولة السويسرية للشؤون الاقتصادية.

وبحسب بيان البنك الأوروبي ، ستعمل هذه المنصة الجديدة للشراكة بين القطاعين العام والخاص وحوار السياسات على تطوير تحليلات فجوة المهارات واستراتيجيات تنمية المهارات وأطر التأهيل ومعايير المهارات المهنية. كما ستوفر تدريبًا ملائمًا لاحتياجات السوق في قطاع الضيافة والسياحة، مما يساعد على تطوير سوق عمل يتسم بالمهارة وإتاحة المزيد من فرص العمل أمام العاملين في الصناعات المتعلقة بالسياحة. يُعد قطاع السياحة مساهماً أساسياً في النمو الاقتصادي لمصر.

وقال إن الشركاء سيضعون مهمة واضحة وخطة تشغيلية للمجلس، إلى جانب قائمة بأكثر 20 معيارًا مهنيًا وثيق الصلة بقطاع السياحة. وسيتم تقديم دعم بناء القدرات لشركاء مجلس المهارات القطاعية في الحكومة والشركات ومقدمي خدمات التدريب.

وسيلعب ممثلو قطاعات السياحة والضيافة المختلفة، مثل الفنادق والمطاعم والمرشدين السياحيين، دورًا رائدًا في مجلس المهارات القطاعية لضمان ملاءمة احتياجات السوق ومدخلات القطاع الخاص القوية في حوكمة المهارات.

وبالشراكة مع منظمة السياحة العالمية، كان البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية قد أطلق حزمة مساعدات لإنعاش السياحة لتعزيز تعافي قطاع السياحة في مصر في أعقاب جائحة كوفيد -19. ستدعم الحزمة قياس ورصد تأثيرات جائحة كوفيد-19 على قطاع السياحة، وتطوير برامج حوافز الانتعاش السياحي ومراجعة البروتوكولات التشغيلية المتعلقة بالسلامة والنظافة والأمن. وكجزء من الحزمة، تم تطوير برامج تدريبية مُخصصة بالإضافة إلى إجراءات التعزيز المؤسسي لتحسين تنسيق التعافي ودعم نمو السياحة في مصر.

دعم البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية مؤخرًا الوصول إلى المهارات الملائمة لاحتياجات السوق وفرص العمل من خلال ورشة عمل فنون الطهي والمطبخ الجديدة في المدرسة الألمانية الفندقية في الجونة، بالشراكة مع مؤسسة ساويرس للتنمية الاجتماعية، بتمويل من الحساب متعدد الجهات المانحة لمنطقة جنوب وشرق المتوسط التابع للبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية.

كان البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية قد دعم سابقًا قطاع السياحة في منطقة جنوب وشرق المتوسط بمشروع مماثل في الأردن في عام 2018. لقد شهد أول مجلس للمهارات القطاعية للسياحة والضيافة في البلاد استفادة حوالي 20000 موظف من برامج تدريبية وتنمية المهارات بشكل أفضل والمطلوبة لتعزيز الصناعة المحلية الحيوية التي تضررت بشدة من جائحة كوفيد-19.

في مصر، دعم البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية إطلاق أول مجلس مهارات قطاعية من نوعه في صناعة المعدات الكهربائية والكابلات في عام 2019. ووُقِعت مذكرة تفاهم مع اتحاد الصناعات المصرية وغرفة الصناعات الهندسية لإنشاء منصة حوار سياسات حول حوكمة المهارات، بقيادة القطاع الخاص. يواصل البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية دعم بنية مجلس المهارات القطاعية في مصر، جنبًا إلى جنب مع العديد من الشركاء بما في ذلك وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، ووزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، ووزارة التعاون الدولي، وبرنامج دعم وتطوير التعليم والتدريب الفني والمهني للاتحاد الأوروبي، المرحلة 2، والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية والوكالة الألمانية للتعاون الدولي وغيرها.

وتعتبر مصر عضو مؤسس بالبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية. ومنذ بداية عملياته في عام 2012 في مصر، استثمر البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية أكثر من 8.6 مليار يورو في 144 مشروعًا في أنحاء مصر.