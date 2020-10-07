البنك الأوروبي لإعادة الإعمار يقدم قرضًا لـ«الإسكندرية للبترول» بقيمة 250 مليون دولار

يهدف المشروع إلى تحسين كفاءة المصفاة وتقليل استهلاكها للطاقة والأثر البيئي العام مع تعزيز إنتاجية المصنع.

قال البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية ، إنه قرر تقديم قرضًا سياديًا يصل إلى 250 مليون دولار لشركة الإسكندرية للبترول ” APC ” لتمويل حزمة من استثمارات كفاءة الطاقة والمياه بشكل حصري لتحديث مصفاة الشركة وتطويرها بعمليات قادرة على إنتاج منتجات ذات قيمة مضافة أعلى وتحسين كفاءة الطاقة والأداء العام وكذلك تقليل التأثيرات البيئية.

وأضاف البنك في بيانات نشرها علي موقعه الإلكتروني، أن المشروع سيقوم بوضع عدد من الاستثمارات في الموارد وكفاءة الطاقة (وهي نظام إدارة الطاقة ، برج مياه التبريد ، نظام مراقبة الانبعاثات) .

بجانب استثمارات خفض التلوث والانبعاثات ، بالإضافة إلى تنفيذ برنامج استثمار في كفاءة الطاقة والمياه من خلال تنفيذ معالجة مياه الصرف الصحي و استثمارات التحديث الأخرى.

أهداف المشروع

ويهدف المشروع إلى تحسين كفاءة المصفاة وتقليل استهلاكها للطاقة والأثر البيئي العام مع تعزيز إنتاجية المصنع من خلال توفير انبعاثات غازات الاحتباس الحراري (GHG) من زيادة إنتاج المصفاة بجودة أعلى ووقود منخفض الكبريت تماشيًا مع معايير “اليورو 5 ” بالإضافة إلى تركيب نظام مراقبة مستمرة للانبعاثات (CEMS) .

بجانب تقليل استهلاك الوقود من خلال تركيب نظام إدارة الطاقة (EMS) ووحدة استعادة البخار (VRU) من بين استثمارات أخرى في مجال كفاءة الطاقة .

بالإضافة إلي تقليل مخاطر تلوث مياه البحر وتقليل استخدام المياه من خلال معالجة مياه الصرف باستخدام أفضل التكنولوجيات المتاحة (BAT).

كفاءة الطاقة

وأضافت البيانات أنه سيمكن المشروع البنك من وضع كفاءة الطاقة في صميم استراتيجية قطاع التكرير في مصر وزيادة تعزيز مبادرات حوار السياسات ، خاصة في سياق برنامج تحديث النفط والغاز الذي أطلقته وزارة البترول المصرية.

التكلفة الإجمالية للمشروع

وأضافت البيانات أن إجمالي التكلفة الإجمالية للمشروع تبلغ نحو 647 مليون دولار

ومصر عضو مؤسس في البنك الأوروبي لإعادة الإعمار ، ومنذ بدء عملياته في مصر عام 2012، استثمر البنك أكثر من 6.8 مليار يورو في 123 مشروعاً في البلاد.